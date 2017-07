La postproducción de cine va adquiriendo sello dominicano

Hace unos años, los cineastas dominicanos tenían que depender por completo del trabajo de postproducción que ofrecen compañías ubicadas en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y España. Fruto de la ebullición de la industria cinematográfica local esa práctica ha ido cambiando debido a la especialización de muchos jóvenes y compañías instaladas en Santo Domingo que ofrecen sus servicios en áreas determinadas del “montaje”.



“Hay varias empresas de postproducción que se han establecido, ofrecen servicios de edición y de sonido. Existen unas tres empresas y freelances que tienen estudios particulares”, dijo el director Vladimir Abud al resaltar los estudios de edición y coloración de Miguel Ángel Muñiz. Para el realizador de La Lucha de Ana y A orillas del Mar, la transición de la proyección en celuloide a la digital en las salas de cines locales permitió que el campo de la postproducción se dinamizara en la RD.



Recientemente abrió las puertas la empresa Caribbean Dream Studios con lo que aumenta la oferta en una variada gama de operaciones ligadas a la producción audiovisual, como el caso de este estudio especializado en sonido y que es uno de los elementos vitales de un filme.



Sus fundadores, Tiziano Fajardo y Maryam De Soto, brindan servicios a la industria desde el 2015, con producciones en su haber como María Montez, La Gunguna, Loki7, Azul Magia, y La Familia Reyna (esta última por la que fueron galardonados como “Mejor Música” y “Mejor sonido” en los premios La Silla, entre muchos otros proyectos), pero es ahora cuando finalmente presentan sus estudios y toda la tecnología disponible para sus clientes con su infraestructura totalmente remozada.



Para el director Etzel Báez, si bien el sector avanza en crear condiciones profesionales altísimas en sonido, lo mismo no se da en la proyección de las películas en las salas de cine, pues en su generalidad no se adaptan aún a esas condiciones (mezcla 7.1) sonoras de alto impacto, salvo muy contadas excepciones, pero que se avizora en algún momento futuro habrá más cuidado técnico.



“Entonces, ¿para qué preocuparse con la excelencia en sonido si las salas de exhibición no van acorde con los avances? La respuesta siempre es no esperar a nadie para hacer lo debido. El sonido es lo que da realismo a una escena. Sin estos cruciales ruidos de fondo, las películas sonarían a falsas. Los sonidos suelen utilizarse para cubrir registros no deseados grabados durante el rodaje, como el ruido de un avión que pasa o el ruido del tráfico. En resumen, es la parte esencial que mejora sensiblemente la experiencia auditiva de una película”, expresó el realizador de 339 Amín Abel Hasbún.



La postproducción es la fase subsecuente al proceso de filmación, una vez consumada. Se ocupa ampliamente de la banda sonora y la colorización, al look, de cómo se verá y se oirá el filme, y en ese sentido, es el instante que define apropiadamente el director y sus colaboradores. Es una parte importante que hasta puede definir el éxito artístico y el comercial juntos.



“En el país, existen ya excelentes técnicos especializados y lo que los hace muy peculiares y procurados a nivel nacional e internacional es sus competencias como cineastas, es decir que no son simplemente técnicos, sino individuos con gran talento cinematográfico. Cuando eso ocurre, se tiene a un profesional altamente calificado, independientemente de los avances puramente técnicos”, agregó Etzel Báez.



Resalta que en República Dominicana hay capacidad técnica y humana para cualquier proceso en banda sonora, imágenes generadas por computador, design sonoro, efectos sonoros, ADR (Sustitución automática de diálogos), Foley (reproducción de efectos sonoros complementares) que procura mejorar la calidad del audio, por ejemplo. “Realizar Foley es un arte, hay que tener creatividad para recrear sonidos de ambiente (sonidos naturales) que encuadran verosimilitud, reforzando el efecto de realidad, dando vida a una escena”, resaltó Báez. Entiende que una buena banda sonora, así como la música, debe ir mancomunada e integralmente a la idea del director, pero más que del director del talento y creatividad de quienes tienen que ver con musicalización, grabación de sonido directo, e incluso de la postproducción de audio. “Por lo general, y esto lo capta el cerebro del proyecto, una historia sugiere cómo contarla, ella dice cómo quiere que se cuente, pero eso solo lo percibe el organizador de todo el proyecto, de cómo lo concibe, incluso, el guionista”, dijo.



Experto



Báez resalta que en cuanto a la colorización no es simplemente destacar colores, sino que esto conlleva su propia narrativa. “La llamada ´corrección de color´ debe incluso ser pensada y planificada con anterioridad y en conjunto con la planificación de los planos, los encuadramientos, la luz, vestuario, maquillaje, la dirección de arte, etcétera, de lo contrario se le resulta difícil y hasta imposible al colorista mantener un look adecuado a la historia en su conjunto”.



Explica que en los procesos de corrección de color se manejan conceptos tales como workflow, Color Grading, montaje en red y en real time (uno trabaja en su computador con otro que trabaja en otro computador a distancia incluso de miles de kilómetros), ecualización de planos con el manejo de texturas de base y sus distorsiones. “Es decir que el cine dominicano cuenta en el territorio con diferentes técnicas de esas utilizadas en conjunto para impregnar lógica visual con los efectos deseados. Las ofertas de casas de postproducción repercuten ciertamente, y sobre todo, en la individualización y diversidad artística, y eso enfatiza resultados inéditos en una industria creativa como lo es el cine”, puntualiza.

Películas locales mejoran en el área de la edición

El director de cine Pedro Urrutia es de los que entiende que el tema de la edición en las películas dominicanas ha ido mejorando. “Eso se destaca en el ensamblaje, de que haya una coherencia de contar una historia, creo que ahí el cine dominicano ha ido avanzando un poco”, añadió. Resaltó que el campo de la postproducción es muy diverso y que envuelve la edición, la colorización, el diseño de sonido, la musicalización, los formatos finales de cómo llevar una película a diferentes plataformas. Indicó que algunas áreas que muchos directores trabajan fuera del país son las que tienen que ver con la animación, efectos visuales y composición de escenas.