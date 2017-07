Mientras la religiosidad se desbordaba en la entonces calle del Arquillo, hoy Arzobispo Nouel, durante la procesión frente a la iglesia del Carmen, ese 16 de julio de 1838 a las once de la mañana, justo en la casa del frente marcada con el número 155, se plantaban los cimientos de la nacionalidad dominicana, con la creación de la sociedad secreta La Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte y secundada por ocho jóvenes más, con el propósito de concientizar a sus contemporáneos acerca de la necesidad que tenía el pueblo dominicano de independizarse del dominio haitiano.



Ese día cuando la comunidad católica celebraba las festividades de la virgen del Carmen, fue elegido estratégicamente para burlar la vigilancia de las autoridades haitianas, las cuales gobernaban a los dominicanos, al igual que la casa ubicada justo al frente de la iglesia donde vivía el trinitario Juan Isidro Pérez de la Paz, junto a su madre Josefa Pérez, popularmente conocida como doña Chepita, para sellar con sangre el juramento trinitario.

De acuerdo al historiador y presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, La Trinitaria fue una asociación secreta, de carácter político, cuyos miembros fueron solamente 9 personas.



Cada uno de los trinitarios debía, a su vez, crear una base o núcleo de tres miembros cada una. Los nuevos allegados a la organización no eran conocidos con el nombre de “trinitarios”, sino que eran identificados como “adeptos”.

Solo los nueve miembros originales fueron conocidos con el nombre de trinitarios. Estos fueron: Juan Pablo Duarte, fundador, Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, Felipe Alfau Bustamante, José María Serra, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, Juan Nepomuceno Ravelo y Benito González.



“La importancia de La Trinitaria, radica en que sus miembros, dirigidos por Duarte, desde un principio propugnaron por la independencia pura y simple de Haití, y, lo que es más importante, los trinitarios, también conocidos como nacionalistas o liberales, siempre tuvieron fe en la capacidad del pueblo dominicano para declararse libre e independiente de toda dominación extranjera, como predicaba Duarte, y mantenerse como tales a cualquier costo”, destacó Balcácer, al recordar que en la sociedad dominicana de mediados del siglo XIX, la demografía de la parte española era bien escasa. Apenas 125,000 habitantes constituían la población dominicana. Había varios grupos de comerciantes que consideraban necesario romper los lazos de dependencia con Haití, país que regía los destinos de nuestro país desde 1822, pero no creían en que los dominicanos podían proclamarse independientes y mantenerse libres por sus propios recursos y que, para ello, lo más conveniente era recurrir a la protección de una potencia extranjera que pudiera garantizarles el nuevo estatuto jurídico de la nación a cambio de algunas concesiones territoriales, como la Bahía de Samaná, por ejemplo. La Trinitaria, cuyo nombre se debe a la Santísima Trinidad, desempeñó una labor estrictamente política, y cuando fue necesario ampliar su campo de acción para sumar más prosélitos a la causa independentista, recurrieron al teatro, creando entonces otras dos organizaciones culturales: La Filantrópica y la Dramática.



Una gran mayoría de dominicanos, en especial jóvenes, desconoce lo que fue La Trinitaria y la importancia de esta en la creación de la nacionalidad dominicana, como se evidencia, al cuestionar en ese sentido a transeúntes que caminaban el domingo pasado, cuando se conmemoró el 179 aniversario de la fundación de La Trinitaria, en los alrededores de la casa que albergó a los trinitarios para dejar creada la entidad ubicada en la calle Arzobispo Nouel casi esquina Sánchez, la cual funciona como biblioteca pública desde 1996 y frente a la cual se destaca un busto del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, dos tarjas, una que data de 1912, en la cual dice “ en esta casa constituyeron la sociedad secreta La Trinitaria” y están escritos los nombres de los nueve trinitarios y otra a la memoria de los creadores de la República a propósito del 150 aniversario de La Trinitaria.



Entre los monumentos erigidos en la ciudad de Santo Domingo para recordar la importancia histórica de La Trinitaria, pueden destacarse además de la casa donde se fundó la entidad política, la cual sirvió como la simiente que en 1844 dio sus frutos con el trabucazo de independencia en la puerta de la Misericordia y con él, la creación de la República Dominicana; la plazoleta La Trinitaria, ubicada en la calle Josefa Brea a la salida o entrada del puente Duarte, la cual de acuerdo a Juan Daniel Balcácer “Después de los trabajos de ampliación vial y de construcción de los elevados que conducen hasta la 27 de Febrero, ha quedado semioculta, como atrapada entre las vías y los vehículos que se desplazan a alta velocidad, impidiendo que pueda ser apreciada, ya que no es atractiva para los peatones, por lo que se ha planteado a la Alcaldía del Distrito Nacional la posibilidad de su reubicación”.



En la casa Museo de Duarte se exhiben los originales del juramento trinitario de 1838, así como réplicas escritas en relieve sobre mármol, pinturas donde se plasma el momento de la sagrada juramentación de iniciación de la célebre sociedad secreta, bustos de los nueve trinitarios y a partir del pasado 15 de marzo puede contemplarse el diorama del juramento trinitario en el museo de cera, donado por la Fundación Luces y Sombras al Instituto Duartiano, ubicado en la casa de la Familia Duarte y Diez, en la calle Isabel La Católica 304.



El Jazmín de Malabar, también llamada Filoria, fue la flor que utilizaban los trinitarios en la solapa izquierda, como símbolo que los identificaba. Se dice que durante la gesta de independencia de la República, las jóvenes partidarias de Juan Pablo Duarte se colocaban en la cabellera esta flor blanca, de ahí el nombre despectivo que se daba a los trinitarios y a sus seguidores, “Filorios”.



Los trinitarios firmaron el juramento anteponiendo una cruz al nombre de cada cual. Luego de estampar su firma con su propia sangre, Duarte dijo: “No es la cruz el signo del padecimiento; es el símbolo de la redención. Queda bajo su éjida constituida La Trinitaria, y cada uno de sus nueve socios obligado a reconstituirla, mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria del poder de los haitianos”.

Un compromiso por la libertad

“En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana; la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta; y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo”.

Valor

Una gran mayoría de dominicanos, en especial jóvenes, desconoce lo que fue la Trinitaria y su importancia en la creación de la dominicanidad”