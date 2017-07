La trama rusa pone en aprietos a Donald Trump

Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha puesto en marcha una estrategia para tratar de desacreditar al fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, y su equipo, tras conocerse que están ampliando el alcance de sus investigaciones a las finanzas y negocios del magnate y su familia. Los abogados que trabajan para Trump elaboran una lista con posibles conflictos de interés en el equipo de Mueller, un exdirector del FBI cuyo prestigio e independencia han alabado tanto demócratas como republicanos, con el objetivo de apartarlos de la pesquisa o de cuestionar los resultados que presenten.



Según el diario The New York Times, los abogados del presidente rebuscan entre los casos y clientes pasados de la docena de fiscales que integran el equipo de Mueller y analizan las donaciones que algunos hicieron a políticos demócratas.



Los ciudadanos tienen que saber “las motivaciones políticas” de ese equipo de fiscales, ya que se trata de “información relevante”, y si eso “les predispone de una manera u otra en la investigación está por verse”, defendió en declaraciones a la cadena Fox la consejera presidencial Kellyanne Conway.



En la misma línea, el legislador republicano Chris Collins, partidario de Trump desde los inicios de su campaña, comentó en la cadena CNN que no es más que una “práctica estándar” ante “potenciales litigios”.



La investigación que lidera Mueller es sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre en EE.UU. y la posible colaboración entre la campaña de Trump y Rusia para tratar de influir en el resultado.



Pero en las últimas horas ha trascendido que Mueller también está investigando las finanzas y los negocios del magnate y su familia previos a su llegada a la Casa Blanca.



Entre los negocios que supuestamente investiga Mueller está la venta en 2008 de una mansión en Palm Beach (Florida) a un oligarca ruso por 95 millones de dólares, de acuerdo con varios medios.



El miércoles, durante una entrevista con The New York Times, el propio presidente dijo que el fiscal especial debe centrarse en la supuesta injerencia rusa y los presuntos vínculos con su campaña, al alertar de que extender las indagaciones a las finanzas de la familia Trump sería una “violación” de su mandato.



Trump “está dejando claro que el fiscal especial no debería salirse del ámbito de la investigación”, enfatizó este jueves la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



En el marco de la investigación de la trama rusa, el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, comparecerá la semana que viene a puerta cerrada ante el Comité de Inteligencia del Senado, mientras que el hijo mayor del presidente, Donald Jr., y su exdirector de campaña Paul Manafort lo harán en una audiencia pública ante el Comité Judicial.



Kushner y Manafort estaban también presentes en la reunión que el primogénito de Trump mantuvo en junio de 2016 con una abogada rusa de la que esperaba recibir información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, supuestamente obtenida por el Kremlin.



Según informó la cadena CNN, Mueller ha solicitado a la Casa Blanca que conserve todos los documentos, correos electrónicos, mensajes de texto y de voz relacionados con esa reunión, que tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York.



Por otro lado, Trump se está informando sobre sus poderes para indultar a asesores, familiares e incluso a sí mismo en relación a la investigación rusa, de acuerdo con el diario The Washington Post.



No obstante, el abogado Jay Sekulow, uno de los miembros del equipo legal del presidente, aseguró que ese tipo de indultos no están siendo debatidos ni están sobre la mesa.



Ese equipo legal de Trump lo integran, además de Sekulow, el recién llegado Ty Cobb y John Dowd, tras el abandono, conocido este jueves, del abogado de confianza del mandatario, Mark Kasowitz, y su portavoz, Mark Corallo.

Rusa representó a militares espías

Moscú. La abogada rusa que se reunió con Donald Trump Jr. durante la campaña presidencial de 2016 fue representante de una unidad militar operada por la agencia de inteligencia de Rusia, de acuerdo con documentos de la corte obtenidos el viernes por The Associated Press.



Los documentos de 2011 y 2012 muestran que Natalia Veselnitskaya representó a la Unidad Militar 55002 comandada por la FSB _la principal agencia de inteligencia de Rusia_ por una disputa por derechos de propiedad. La corte falló a favor de la Agencia Federal de Propiedad, la cual buscaba recuperar la propiedad de un inmueble ocupado por la unidad militar rusa.