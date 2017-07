¿Y cómo pudimos sobrevivir?

Recibí un correo donde se destaca con asombro, como hemos podido sobrevivir, si aplicáramos los parámetros de supervivencia modernos, al espacio en que nos tocó agotar nuestra lejana y activa infancia. Con este como base, lo he aplicado a mi propia infancia. Los carros no tenían cinturones de seguridad y mucho menos “bolsas de aire”.

Tampoco nos sentaban en la parte posterior, amarrados como “andullos” a un silloncito casi soldado al asiento posterior. Las pinturas contenían plomo; paredes y hasta las propias cunas estaban pintadas con aquel “veneno”. Montarse en la cama de una camioneta era diversión inolvidable, y si se trataba de una gira a la playa o al río, acompañada de unos “sepaguete”, en una olla de aluminio grande, mucho más. Bebimos “agua de la pluma” en cantidades industriales y “pegarse de una manguera” era la solución perfecta para la sed propia de los juegos de pelota, el “topao” , “alencondío” o uno de tantos en las que gastábamos las energías infantiles.



El agua de tinaja no dañaba; y la de aljibe, tampoco, aunque fuera recogida de techos. En el campo, beberse la leche directamente “de la tete’lavaca” resultaba inolvidable experiencia, que hizo difícil la aceptación del líquido blanco “pasteurizado y homogenizado” en que se transforma al industrializar la leche “de’averdá”. Las medicinas no venían con cierre de seguridad para niños ni los carros traían seguros especiales para no abrir las puertas desde adentro.



No había cascos para montar bicicleta y los “etrallone” que nos dimos, forman parte del recuerdo, junto a numerosos “rapones y pelaos”, algunos con cicatrices, que llevamos como trofeos de guerra. Con carritos con ruedas de patines y con “javillas”, y con yaguas” convertimos en delicias “jondiarnos” “jarda abajo o en una cueta” “como la jonder’diablo”, retando la temida frase de: “se lo vua’decí a tu papá”, o el “muchacho’erdiablo, te va matá!!!”. Cada accidente obligaba a un cuento creíble o la aceptación de un castigo por lo de “un gutaso; un trancaso”. No había manera de ubicarnos porque el celular era impensable y regresábamos a las casas a las horas exigidas.



Tenía que “recogerme” a las 9 de la noche, máxime. No existió demanda judicial alguna, por rotura de huesos, caídas de matas, un diente perdido y trompadas que abollaban ojos. Nos “agitábamos” de azúcar en colmados y bodegas, bizcochos de todos los colores y sabores, y una ingesta masiva de pan. La fruta maroteada tenía sabores muy diferentes a las compradas y el presupuesto no daba para “malgastar” en compras. El “gaviarse” en árboles y arbustos, era un deporte, con riesgos, pero retador.



El mabí era el refresco por excelencia y aunque sufrimos muchos “desajilos”, “enbuchaos” “deguañangues”, nos criamos. Las pelas eran consecuencias de travesuras descubiertas y no arrastramos “traumas insalvables” y todo sin Facebook, Youtube, tablets, si no que teníamos AMIGOS.