Abinader reclama priorizar atención a la salud pública

SDO. Luis Abinader afirmó que la salud pública debe ser asumida como una de las principales prioridades del Estado dominicano, con especial énfasis en la reducción de los índices de mortalidad infantil y materna.



“En el país todavía no se puede hablar de avances en materia de desarrollo humano, mientras no logremos superar las deficiencias del sistema de salud y la inadecuada aplicación de la Ley de Seguridad Social, que son, junto a la calidad de la educación, los más grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana”, dijo el excandidato presidencial del PRM.



Recordó que la reducción de la mortalidad infantil y maternidad fue uno de los 21 objetivos del milenio donde el país no alcanzó la meta trazada, y planteó la necesidad de hacer los ajustes necesarios para superar esa expresión del subdesarrollo.



Criticó la decisión del Gobierno de reconstruir de manera simultánea 56 hospitales provocando que ahora la mayoría de ellos no estén operando a su debida capacidad y la consecuente falta de atención a sus pacientes.