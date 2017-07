El arte de inmortalizar a los famosos con la cera

El arte de la cera tiene sus encantos, y uno de ellos es inmortalizar a las personalidades más populares del espectáculo, la política y el deporte.



Famosos museos han recreado los rostros más espectaculares del mundo del entretenimiento con las técnicas de fabricación que permite la ceroplástica, y la incorporación de detalles que hacen que las figuras alcancen gran realismo, como muestran las galerías del Madame Tussaud, cuya sede se encuentra en Londres, y tiene filiales en Dam Square, Ámsterdam, Hong Kong, Shanghái, el Hotel Venecia en Las Vegas Nevada y en Nueva York, entre otros.



En esta última localidad, recientemente se develó la figura en cera del astro de la bachata Romeo Santos que ha sorprendido a sus millones de fanáticos por la fidelidad de los elementos.



Pero este no es el único caso de una luminaria de origen dominicano que ha quedado inmortalizada en estatuas de cera. También la actriz Zoe Saldaña desveló su “doble” en el Museo Tussauds de Hollywood, en abril de este año. Se trata de una escultura que tardó seis meses en construirse y que luce el mismo vestido de Versace que utilizó la intérprete de “Neytiri Omaticaya” (Avatar) en la gala de los Óscar 2015.



Una larga lista



En el mundo del entretenimiento también cuentan con efigies de este tipo el cantante boricua Ricky Martin, inaugurada en el Madame Tussauds de Sidney, en abril de 2015. Ximena Navarrete tiene la suya desde el 2012 en el Museo de Cera de la Ciudad de México. La figura porta el vestido rojo y la joyería que lució cuando ganó la corona del Miss Universo 2010. En este espacio cultural además está la “gemela” de la actriz Silvia Pinal. Un año después, la actriz colombiana Sofía Vergara mostraba su doble de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York.



Aunque no faltaron las críticas de algunos fanáticos, la familia Quintanilla fue otra que mostró su asombro por el parecido que tiene la figura de cera con Selena desvelada en agosto del 2016 en el Museo de Cera de Madame Tussauds de Hollywood. “Nos quedamos mudos en la habitación cuando la vimos”, dijo la hermana de la malograda reina del tex-mex, Suzett. La estatua muestra a la cantante cuando tenía unos 20 años con una indumentaria inspirada en el vestuario que utilizó en el concierto del 7 de febrero de 1993 en Corpus Christi, Texas.



También el cantante urbano Pitbull está inmortalizado con una estatua de cera en el Madame Tussauds de Orlando. Hasta “tiene mi trasero cubano”, bromeó el intérprete en el 2015.



Idénticos quedaron Kendall Jenner y Justin Bieber en sus estatuas ubicadas en el Madame Tussauds de Londres. La “gemela” de cera de la estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!), Kim Kardashian, está en un lugar privilegiado del Madame Tussauds de Nueva York desde julio de 2010.



En los Madame Tussauds de Hollywood, de Nueva York, de Las Vegas, de San Francisco y de Orlando están diseminadas otras figuras de Demi Lovato. Taylor Swift, Adriana Lima, Gwen Stefani, Pharrell y Zendaya. Estas son solo algunas de las luminarias del arte y el espectáculo que atraen cada año a miles de fanáticos a estas salas culturales.



El museo de cera de Madrid, el de Barcelona, el Royal London Wax Museum (Canadá), el museo “Mena y Caamaño” del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Quito, el museo de cera en San Marino, el museo de cera de Louis Tussaud’s en San Antonio, Texas, el museo de cera Conti en Nueva Orleans y el de Fisherman’s Wharf en San Francisco, figuran entre los más famosos de su género que dan vigencia a una tradición que estableció Curtius en París en 1780, aunque ya se habían creado figuras anatómicas en Italia a fines del siglo XVI (Wikiedia).

En NY.



“Verme homenajeado en mi propia ciudad por Madame Tussauds New York es algo que nunca podría haber soñado”, expresó Romeo. “Tener mi propia figura de cera es un hito surreal, y no me alcanzan las palabras para agradecer a mis seguidores por haberme ayudado a llegar aquí”, agregó el bachatero, quien trabajó con artistas del museo para crear la figura a pedido de sus fans, que presentaron una solicitud con más de 7,500 firmas.