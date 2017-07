El Brexit continúa manteniendo dividido al Reino Unido

Londres. Apenas un año después de que los votantes británicos decidieran abandonar la Unión Europea, el Reino Unido sigue profundamente dividido por el Brexit.



El 52% de los ciudadanos se impuso sobre el 48% restante al decidir terminar con más de cuatro décadas de adhesión a la Unión Europea.



Funcionarios de Gran Bretaña y la UE celebraron en días recientes en Bruselas su primera ronda de negociaciones para el divorcio, pero aún no está claro exactamente cómo se verá el Brexit y cuándo ocurrirá.



Los trabajos para la finalización de la separación se han aletargado y casi se han estancado mientras el nivel y la complejidad del desafío se han vuelto más claros.



Lucy Harris, fundadora del grupo Leavers of London, que favorece el Brexit, dice tener la esperanza de que Gran Bretaña realmente cortará sus lazos con la UE por completo.



“Si no lo hemos finalizado, entonces todo sigue en juego”, agregó.



Ella no es la única simpatizante del Brexit que luce preocupada.



Después de una elección el mes pasado que le recortó las alas al gobierno conservador británico, los simpatizantes de que el Reino Unido no se divorcie de la UE están recuperando la confianza.



Nick Hopkinson, presidente del grupo London4Europe, que favorece la permanencia británica en la UE, cree que es posible.



“Desde las elecciones generales he sido más optimista de que al menos nos dirigimos hacia un Brexit suave, pero espero que podamos revertir el Brexit por completo”, dijo Hopkinson. “Obviamente, el gobierno se está endureciendo, mostrando una cara valiente, pero creo que su actitud frágil hacia el Brexit acabará por romperse”.



El camino del Brexit ha mostrado tener varios obstáculos.



Primero, el gobierno británico perdió una batalla en la Corte Suprema sobre si era necesaria una votación en el Parlamento para comenzar el proceso del Brexit.