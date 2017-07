Comunicar el afecto

Mi familia no expresaba el afecto. Mi madre era protectora, afable y tolerante pero no afectiva, por herencia de su propia crianza y circunstancias. Consecuentemente no fuimos afectivos sus cinco hijos, ni con ella ni entre nosotros. Quizá ahora, adultos y con vidas propias, somos menos “fríos”; la vida enseña. En sus últimos días, afectada de cáncer, Mami lamentó aquellas conductas nuestras, se sintió desamada y lloró. Murió a destiempo y yo arrastro de por vida el pesar de no haberle expresado más mi inmenso amor de hija. Moraleja: La expresión de cariño no puede marginarse ni darse por sobreentendida. Al comenzar una nueva semana, recordemos priorizar el comunicar la afectividad filial por sobre cualquier circunstancia adversa, rencor u orgullo.