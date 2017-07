Gald Gadot, la polifacética e impresionante “Mujer Maravilla”

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la película “Wonder Woman” o “Mujer Maravilla”, la cual sorprendió por el éxito taquillero y el nivel de critica positiva que se agenció tratándose de la adaptación de un comics y, muy especialmente, por ser una heroína femenina, en un mundo cinéfilo dominado por los hombres. La película,que es dirigida por Patty Jenkins, es una de las más rentable del universo DC Comics. Un informe de finales de junio le daba 330.5 millones de dólares en la recaudación en solo 28 días. De ahí en adelante ha lluvido mucho.

Pero la sorpresa mayor ha sido el descubrimiento de Gal Gadot, la actriz que personifica magistralmente a la Mujer Maravilla como Diana Prince, princesa de Themiscyra, una isla de mujeres amazonas. Es ahí donde la joven, que en el filme es una semidiosa por ser hija del Dios Zeús, se entrena para enfrentar al enemigo, el Dios Ares o de la Guerra.

Aunque Gal no era una total desconocida, pues trabajó en tres de las películas de la famosa saga “Rápido y Furioso” – la cual la dio a conocer- y ya se había puesto el traje de la "Mujer Maravilla" en el filme “Batman y Superman, el origen de la justicia”, el protagónico de “Wonder Woman” la internacionalizó de una manera sorprendente. Por la fuerza y sensibilidad que Gal le imprime al personaje, el espectador llega a sentir en un momento que ella es realmente la “Mujer Maravilla”, descubriendo con ello a un personaje distinto al del comics. Ella encaja en el papel, pese a las críticas que recibió cuando fue elegida para interpretar el personaje. Le objetaban su contextura física, al considerar que no tenía el cuerpo ideal para ello. Sus detractores no la veían lo suficientemente musculosa y sexy que decían era el personaje.

La actriz tiene 32 años y es madre de dos niñas, la última nacida este 2017 producto de su matrimonio con el empresario Yaron Versano. Sus hijas son Alma Versano -2011- y Maya. En hebreo su nombre Gal significa “ola”. Nació el 3 de abril de 1985 en la ciudad Petaj Tikya, pero se crió en Rosh HaYin. Obtuvo el título de Miss Israel en el 2004, por lo que representó a su país en el Miss Universo de ese año que se celebró en Ecuador.

Gal también tiene en su hoja de vida haber servido al ejército de su país, del cual fue soldado por dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel, donde fue entrenadora de combate a los 20 años. De esa experiencia dijo que le sirvió para ser disciplinada. “Tú das dos o tres años, y no se trata de ti, aprendes disciplina y respeto”.

Antes de pasar por todas esas experiencias, la actriz, que se caracteriza por su exótica belleza y largo pelo negro, fue modelo. También jugó baloncesto en la escuela secundaria, deporte en el que tuvo éxito debido a su estatura (1,78 m). En el plano educativo, comenzó a estudiar derecho y ciencias políticas en el colegio IDC Herzliya y cuando era adolescente, al igual que otros chcos, trabajó como niñera y en un Burgen King.

Próximas películas

Gal tiene saldrá en el mismo papel de "Wonder Woman" en las dos películas la Justice Leage (Liga de la Justici) a estrenarse una este año y la otra en el 2019. También otra de la heroína en el 2020. Otros de sus trabajos son: "Día y Noche" (2010), "Noche Loca" (2010), "Triple 9" (2016), “Las Apariencias Engañan" (2016), entre otras.