Gobierno financiará apicultores de SPM

San Pedro de Macorís. El presidente Danilo Medina se comprometió con apicultores de San Pedro de Macorís a brindarles apoyo para aumentar y modernizar la producción, con la construcción de un centro de acopio, y la adquisición de nuevas colmenas y de equipos de extracción de miel.



El proyecto consiste en la adquisición de equipos, abejas reinas y colmenas, así como de la construcción de un local o centro de acopio y capacitación para que los socios aumenten su producción y contribuir a mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias.



Serán sustituidos los equipos denominados barriles y otros métodos rudimentarios de producción por otros más productivos y modernos.



Los apicultores recibirán financiamiento a una tasa solidaria del 5 % anual y con un cómodo periodo de gracia, de modo que, “hasta que no comiencen a producir, no se les va a cobrar nada. Lo van a pagar de una manera cómoda, que no se constituya en una carga para ustedes”, dijo el mandatario.



El proyecto además contribuirá a proteger el medio ambiente, mediante la siembra de plantas melíferas. “A partir de ahora, las familias de los 84 socios, que tiene la Asociación de Apicultores, mejorarán sus condiciones de vida y, además, se reducirá el desempleo en la zona”, informó la Presidencia.



El presidente dispuso que el camión solicitado por los apicultores sea donado, de manera que el monto que sería utilizado para comprar el vehículo se destinará a la adquisición de más colmenas y, “en vez de 1,800, contarán 3,600 colmenas adicionales”.



Supervisa Ciudad Juan Bosch



A su regreso de San Pedro Macorís, Medina ingresó a Ciudad Juan Bosch a dar seguimiento a las edificaciones que se construyen en el proyecto. Este permitirá a 25 mil familias cumplir el sueño de adquirir su vivienda.

La producción de miel en RD es aproximadamente de 259,700 galones anuales. Existen unos 3,500 apicultores y alrededor de 74,654 colmenas, las cuales producen, de manera individual, un promedio de 3.5 galones de miel al año.



La exportación de miel para el 2016 fue de alrededor de 556.7 toneladas métricas para una generación de divisas de 1,384,383.00 dólares.