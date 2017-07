Haitiano gana a dominicano en competencia de fisiculturismo

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — El fisiculturista haitiano Spely Laventure, venció al dominicano José Solano, en la primera competencia entre las naciones vecinas, cuyas relaciones generalmente son tensas.

Más de dos decenas de hombres y una de mujeres competieron en el Clásico de Fisiculturismo haitiano. Tras ganar Laventure dijo que él espera que eso lo ayude a conseguir patrocinadores y mayor exposición.

“Demostré a todos que realmente soy un campeón”, dijo.

El evento estuvo organizado por la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness, y de un grupo local de culturistas haitianos para generar apoyo para el deporte y hacerlo más accesible. Sobre todo en el caso de Haití, en donde muchos culturistas batallan para lograr ser profesionales con un salario de 2 dólares diarios.

Spely Laventure, un haitiano de 30 años, ha ganado cinco competencias pero quien batalla para encontrar patrocinadores y seguir su plan nutricional, sobre todo después de perder su trabajo como prestamista.

“Como sabes en Haití, cuando pierdes tu empleo no es fácil encontrar otro”, dijo a The Associated Press antes de la competencia. “Gasto todos mis ahorros en mi cuerpo. No me arrepiento de eso”, agregó.

De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness, Tony Peña pidió al gobierno haitiano que apoye a sus atletas locales.

“Los haitianos tienen una genética para ser campeones del mundo”, dijo Peña. “Sólo necesitan apoyo”.

El campeón haitiano explicó que no encontró un entrenador cuando comenzó, así que estudió de videos de YouTube y siguió a culturistas en Instagram para aprender sobre el deporte e imitar los entrenamientos.

Ahora quiere convertirse en el primer culturista profesional de Haití y sueña con participar en Mr. Olympia, el concurso más grande a nivel mundial de culturismo.

“Sé que va a ser muy difícil... En Haití, particularmente, no es fácil”, dijo y agregó que él cree que lo logrará. “Yo era un hombre flaco, pero ahora mírame”.