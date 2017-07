Lecturas recientes (4 de 4)

Para entender las complejidades del proceso político que sufren hoy los venezolanos, es indispensable conocer la obra del periodista y escritor mejicano Enrique Krause sobre el comandante Hugo Chávez, titulada “El poder y el delirio”. Según el autor, el delirio bolivariano del comandante se le reveló, “según su propia versión”, con la lectura de las ideas del teórico marxista ortodoxo Gueorgui Plejanov, resumidas en su obra “El papel del individuo en la historia”, influencia que se dejan ver en el ámbito local en los discursos de Leonel Fernández.



Krause menciona cómo el propio Chávez describe esa íntima identificación con el teórico ruso, la que solía repetir al refrescar su encuentro con aquella obra. “Lo leí (cita el autor a Chávez) cuando estaba en una unidad antiguerrillera en las montañas (…) y me causó una honda impresión. Recuerdo que era una noche estrellada maravillosa en las montañas, y lo leía en mi tienda de campaña con la luz de una antorcha”. El relato de ese encuentro virtual y mítico con Plejanov se volvió obsesivo. Krause cuenta que en el discurso de inauguración de su segunda presidencia, el 12 de enero de 2007, Chávez dijo que la relectura de “aquel maravilloso libro que hace muchos años yo cargaba en mi morral de campaña, ese librito (porque no era muy grande, no tiene muchas páginas) que me ayudó a ir consiguiendo el camino”.



Esta obra, magistralmente escrita, es imprescindible para entender el curso de una revolución basada en el delirio de poder de un hombre que dimensionó su propio papel en la historia venezolana. Un texto magnífico, comparable con otra obra del autor titulada “La presidencia imperial”, sobre el trágico papel de los mandatos del PRI en la vida mejicana. Un texto excepcional en los que uno puede ver retratada también muchas facetas de la vida política dominicana.