Muere John Heard, el papá de “Mi pobre angelito”

El actor John Heard, más conocido por haber interpretado los papeles del papá en la serie de películas Mi pobre angelito, falleció a los 71 años de edad.



Su muerte fue confirmada el sábado por la Oficina Forense de Santa Clara en California. El sitio TMZ reportó que Heard, quien vivía en el sur del estado, fue encontrado sin vida en un hotel de Palo Alto, California, donde se estaba recuperando de una operación en la columna.



Heard hizo el papel de Peter McCallister, el padre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en las cintas Home Alone y Home Alone 2: Lost in New York (Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York). En entrevistas posteriores dijo que buscaba trabajar en una película con niños de manera que su hijo, de 5 años en ese entonces, pudiera ir al plato y tener alguien con quien jugar.



Después del enorme éxito del filme, se mostró reacio a tomar el papel de nuevo, pero su agente lo convenció de que la paga era demasiado buena para dejar pasar la oportunidad.

“No quería ser el padre de ‘Mi pobre angelito’ por el resto de mi vida”, explicó a Yahoo! Noticias en 2013.