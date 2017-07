Sigue crisis en PRSC; Modesto llama “dictador” a Quique Antún

24/07/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

Los conflictos internos siguen en el Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC) lo que ha quedado evidenciado con la ausencia de importantes figuras reformistas en las últimas actividades de la organización.



Ayer, el presidente del PRSC, Quique Antún, dejó iniciado el “precongreso Joaquín Balaguer” con un discurso en el que llamó a los reformistas a trabajar “con pasión, responsabilidad y mesura”, para volver al poder.



Pero en la actividad brillaron por su ausencia directivos del PRSC, incluyendo su presidente en funciones, Ito Bisonó. Tampoco asistieron los dirigentes que, según determinó el Tribunal Superior Electoral, debieron ser reincorporados a las filas reformistas.

Más aún, muchos de esos dirigentes realizaban actividades paralelas, en otros puntos del país.



Por ejemplo, Bisonó se encontraba en el municipio Partido, provincia Dajabón, donde encabezó varias actividades, incluyendo la donación de un camión de agua al cabildo.

El legislador no se dio por enterado de la actividad que se realizaba en la Capital. Tampoco asistió al acto de celebración del aniversario del PRSC, que encabezó Antún el pasado viernes.



Mientras, el dirigente Modesto Guzmán, en un encuentro que encabezó en Santiago Rodríguez, afirmó que Antún Batlle no quiere concertación ni la unidad del PRSC por lo que aseguró que buscarán poner un alto a “la dictadura” que, según dijo, este ejerce en la organización.



Guzmán advirtió a Antún que el local del partido rojo no es una propiedad personal, sino que es de todos los reformistas y balagueristas. “En lo adelante deberá consultar y contar con la anuencia de la cúpula dirigencial, de la cual formamos parte, para hacer uso de la sede del partido o para invitar cualquier líder político a esta, tenemos toda la autoridad legal y moral otorgada por la sentencia del Tribunal Superior Electoral”.