Más de 15 años atrás viví un episodio desagradable debido a un vecino recurrente en escuchar música a todo volumen, impidiendo dormir. Entonces el ruido no se perseguía como hoy y era extraordinario alguien atreverse a recurrir a la policía,…

Mi familia no expresaba el afecto. Mi madre era protectora, afable y tolerante pero no afectiva, por herencia de su propia crianza y circunstancias. Consecuentemente no fuimos afectivos sus cinco hijos, ni con ella ni entre nosotros.