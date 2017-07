Castaños: primarias simultáneas violan la Constitución

25/07/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, consideró ayer la celebración de unas primarias obligatorias, simultáneas sería inconstitucional. A través de la cuenta de Twitter de la Junta Central Electoral (JCE), Castaños Guzmán consideró que la implementación del voto preferencial a nivel municipal generaría un desorden porque serían más de 500 boletas electorales diferentes.



Sin embargo, aclaró que va a respetar y acatar la ley que vote el Congreso, “que es soberano e implementarán las primarias como sean aprobadas”.



Agregó que si la JCE organizara unas primarias, hay que identificar de dónde vendrían esos recursos. Dijo que la JCE todavía debe RD$2,100 millones de 2016.



Castaños Guzmán fue recibido por la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y el de Régimen Electoral, para interactuar sobre los temas del proyecto que la comisión no ha consensuado.



Decisión de la Suprema



Al término del encuentro, el presidente de la JCE aclaró que el proyecto en discusión no contempla primarias obligatorias, simultáneas, ni primarias con el padrón de la Junta, ya que en el mismo se deja a voluntad de los partidos políticos.



Recordó que en el 2005 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció un recurso contra la Ley de Primarias, interpuesto por la Fundación Justicia y Democracia y declaró inconstitucional esa ley, por entender que primarias obligatorias violaban la libertad de asociación de los partidos políticos.



“Si se repiten primarias obligatorias, simultáneas y con padrón de la Junta, se parecería al modelo que ya fue declarado inconstitucional. Las primarias simultáneas, obligatorias y con el padrón de JCE y sin recursos identificados, la SCJ las declaró inconstitucional”, sostuvo Castaños Guzmán.



Comisión Bicameral



El senador Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión Bicameral, destacó que en el encuentro, que se prolongó por más de dos horas, analizaron la pertinencia de celebrar las primarias con padrones cerrados o abiertos y si las mismas deben ser simultáneas o no.



“La discusión fue muy enriquecedora. El magistrado presidente de la Junta Central Electoral nos hizo una gran exposición y la comisión aclaró algunos puntos al respecto”, manifestó el senador.

Realizarán visitas al PRSC y al PLD

El jueves la comisión será recibida por el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, y el próximo lunes por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, a quienes entregarán una matriz de los avances de los trabajos. Están a la espera de que el presidente Danilo Medina y los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Revolucionario Dominicano (PRD) confirmen fecha.