El Conep y Hacienda rechazan ver temas impuestos aislados

Cuando en República Dominicana se habla de abordar cualquier tema sobre el ámbito impositivo, el sector privado y el gubernamental coinciden en un punto: “Eso debe tratarte de manera integral y como parte de un pacto fiscal”. En un artículo publicado en elCaribe el economista Andy Dauhajre planteó –entre otros puntos- que dada la exitosa experiencia de las zonas francas manufactureras, pagando un 3.5% sobre los ingresos brutos derivados de sus ventas al mercado local, eso debería llevar a pensar que quizás lo más conveniente para el país sería sustituir el impuesto sobre la renta de las empresas por un impuesto sobre los ingresos brutos con tasas que oscilarían entre 2.5% y 5%, dependiendo del sector.



Para sustentar su planteamiento, Dauhajre sostiene que en 2016 la evasión del impuesto sobre la renta y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) erosionó las recaudaciones en RD$267,350 millones. El Ministerio de Hacienda, respondiendo a la propuesta del economista, a pedido de este periódico, dijo ayer que ha tomado nota sobre la misma, y que ese es uno de los tantos temas que deben discutirse dentro del marco de un eventual pacto fiscal. “Lo que Andy Dauhajre propone es un ajuste en materia impositiva y de lo que estamos conscientes desde el sector empresarial es que no debemos abordar el tema fiscal con parches”, apuntó de otro lado el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam.



“Tenemos un código tributario que desde el año 1992 ha sido objeto de varias reformas, que al final no han sido reformas, sino adecuaciones muy puntuales. El momento es preciso para una reforma fiscal más integral en el país. Lo que quisiéramos también es que en lo que se decide cuando inicia esa conversación, que debe ser fruto de una reflexión mucho más amplia, no se establezcan nuevos impuestos”, advirtió el vicepresidente la organización cúpula del sector privado del país.



Dargam, en una conversación con elCaribe, rememoró que la Estrategia Nacional de Desarrollo estableció tres grandes pactos: el de la Educación, el Eléctrico y el Fiscal. “Ya se hizo el pacto por la Educación, estamos en la fase final de negociación del Eléctrico y quedaría pendiente el Fiscal. Lo que hemos visto públicamente en las últimas semanas… externado por el ministro de Hacienda, como por el ministro de la Presidencia, es una garantía de que el Gobierno no se va a embarcar en el corto plazo en una negociación del Pacto Fiscal”, sostuvo el dirigente empresarial.

Congreso no debe traer leyes que generan cargas

Desde el punto de vista de César Dargam, “no podemos estar renegando el abordaje del Pacto Fiscal, pero no tiene sentido que el Congreso siga pasando leyes que traen nuevas cargas impositivas”. Y agregó: “Sentémonos y veámoslo de una forma integral”. Sostuvo que el Conep está de acuerdo con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el sentido de que se debe continuar combatiendo la informalidad, porque eso robustece el sistema.