Consejo Nacional de Migración se reúne

En el encuentro se tratarán los temas del conocimiento del proyecto del reglamento de trabajo del Consejo y el informe de la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria en República Dominicana.

Sobre el encuentro Elpidio Báez, miembro de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, entiende que se está en un momento “sumamente importante” y que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para regularizar a los extranjeros sin documentos en el país.

“Yo lo que entiendo es, primero que se debe prolongar la vigencia de los documentos, y número dos, el gobierno haitiano en este caso, debe ayudar, debe ser más diligente, debe apoyar a sus nacionales y también los empresarios”, consideró Báez.

A su juicio, muchos de los extranjeros que han solicitado la documentación para regularizar su situación en territorio dominicano no lo no han logrado porque el gobierno haitiano no los ha ayudado, o porque los empresarios criollos no le han dado la documentación a los trabajadores haitianos.

Subrayó que la idea de regularizar a estos extranjeros, dotarlos de la documentación necesaria, por lo que reiteró la necesidad de extender el plazo de vigencia de las solicitudes y de los documentos.

Este planteamiento coincide con el del ministro de Trabajo, Ramón -Monchy- Fadul, quien fue ministro de Interior y Policía.

El encuentro inició a las 10:30 de la mañana y aunque normalmente es encabezada por el presidente Danilo Medina, esta vez es presidida por el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret. Además están presentes el los ministros de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el director de Migración, Máximo Muñoz Delgado; el presidente de la Junta Central Electoral –JCE-, Julio César Castaños Guzmán; entre otros.