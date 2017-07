Festival Presidente comienza hoy a revelar artistas

Varias figuras del espectáculo colgaron ayer en sus cuentas de Instagram videos con canciones de fondo de Justin Tiberlake, con lo que crecen las expectativas antes de confirmarse la actuación del cantante estadounidense en el Festival Presidente 2017. Comunicadores dominicanos como Gnomico, Liza Blanco, Jhoel López, June Gómez. Anabell Alberto, Jochy Santos y su hijo Eduardo, servían ayer como influencer desde sus diversas redes sociales con el hashtag #JustinTimberlakeRD, que provocó una estampida de preguntas y comentarios sobre la participación del artista en la plataforma de la Cervecería Nacional Dominicana, donde también cantarán Carlos Vives, Maluma, Ozuna, Wisin y Farruko, de acuerdo a varias fuentes.



Pero eso es solo una parte de los nombres que poco a poco se irán desvelando para el Festival Presidente, que se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre, en el Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Salsa, merengue, pop y reggaetón



Sin duda, la CND lanzará la casa por la ventana en la celebración de los 20 años del festival. Y es que el listado de nombres que suenan para participar en este evento de tres días está integrado por otras figuras de lujo como Ricky Martin, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, J Balvin, Enrique Iglesias y Nicky Jam.



Esta sería la segunda actuación del intérprete de “La bilirrubina” y “Ojalá que llueva café” en este evento. Su primera vez fue en el 2010 junto a Camila, Don Omar, Gilberto Santa Rosa, Juanes, Luis Enrique, Luis Fonsi, Pitbull, Tito el Bambino, Wisin & Yandel, 50 Cent y T-Pain.



“Estamos más que convencidos de que estos tres días de celebración serán memorables para todos los dominicanos... Se trata de la fecha más idónea, la cual permitirá que más dominicanos puedan disfrutar con mayor emoción del evento musical más grande e innovador de la región, al tratarse del fin de semana previo a la conmemoración del día de la Constitución dominicana, el lunes 6 de noviembre”, aseguró recientemente el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León, a través de un comunicado.



En el año 1997, se celebró la primera edición del Festival Presidente, logrando traer a República Dominicana las más célebres figuras de la música latina. Desde entonces, la plataforma fue evolucionado, hasta presentar las intérpretes de diversos géneros de mayor trascendencia en el mundo. Por el escenario han pasado luminarias de la talla de Bruno Mars, Calle 13, DJ Tiesto, 50 Cent, T-Pain, Duck Sauce, Daddy Yankee, Gilberto Santa Rosa, Maná, Prince Royce, Víctor Manuelle, Wisin & Yandel, Diego Torres, Marc Anthony, Julieta Venegas, Rosario Flores, David Bisbal, Chayanne, Franco De Vita, entre otros. Además de los artistas extranjeros, la plataforma incluye una amplia lista de intérpretes dominicanos de diversos géneros.



La producción del Festival Presidente 2017 estará a cargo de la compañía LifeStyle Inc., junto a Pablo Pou, productor de Pav Events, como partner local. De acuerdo a CND, LifeStyle es una de las empresas de espectáculos de mayor repercusión en el mundo, con gran incidencia en eventos y festivales de trascendencia global, tales como Tomorrowland, TomorrowWorld, Mysteryland, Sensation, Electric Zoo, Disco Donnie Presents, Life in Color, Rock in Rio, Nature One, Mayday, Decibel, Q-Dance, Awakenings, y React Presents.