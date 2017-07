Muchos problemas asociados a la débil institucionalidad se deben a que los dominicanos suelen darse leyes que nada tienen que ver con su idiosincrasia, con su forma de ser. Es verdad que la intención de la norma nueva es mejorar, fortalecer y elevar la conducta ciudadana, en cualquier sentido, y en tal virtud, procede que se observen modelos de naciones más avanzadas que la nuestra.



Pero la realidad ha sido que siguiendo esa prédica general se imponen leyes o procedimientos que resultan de difícil o imposible cumplimiento, y terminan generando más daño que bien.



Ejemplos en esa dirección abundan, pero lamentablemente la sociedad, o propiamente sus dirigentes, no aprenden de la experiencia. Siguen atados a los señalamientos de los organismos internacionales, de espaldas a la realidad nacional.



No es que nos encerremos en los límites del pedazo de isla. De ninguna manera, pero sí debe ser considerada el alma dominicana, el sino, la forma de ser y vivir de ese particular individuo que es el dominicano. Muchos dirán que no somos tan distintos a ciudadanos de otros países, pero tenemos nuestra forma.



Las leyes no se hacen para complacer o para que prevalezcan las malas conductas. Es para avanzar, pero debe ser de modo que resulte posible el obligado cumplimiento. Una ley muy buena, pero que no se cumple, es letra muerta.



Leyes que vienen a ser extrañas a nuestras costumbres y tradiciones tienden a crear más mal que bien, y las autoridades llamadas a darles fiel cumplimiento quedan en entredicho.



En fin, que los jefes políticos, los legisladores, y todos aquellos con capacidad para influir en el Congreso, piensen bien lo que se debe aprobar, sensatamente, sin dejarse llevar de los espejismos de la gente del primer mundo.



Tenemos que aprender algo tan sencillo como guayar la yuca al estilo dominicano.