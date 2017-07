Joseph Fonseca: “El merengue es lo que me vacila”

El puertorriqueño Joseph Fonseca se debe al merengue, y por eso prefiere ser “cabeza de ratón, que cola de león” cuando se le pregunta si se atrevería a incursionar en géneros como el reguetón y el trap. Así explica su fidelidad al ritmo de la güira y la tambora, que tanto estatus le ha dado desde que saltara a la fama en 1995 como figura de primera línea en la desaparecida orquesta Los Sabrosos del Merengue.



“Yo vivo del merengue. Puedo intercalar géneros o colaborar con un urbano, pero siempre voy a ser merenguero”, dijo en su visita al periódico elCaribe, donde ofreció detalles de su primer concierto en el Centro de Bellas Artes, de su natal Caguas, Puerto Rico, y de su breve gira de presentaciones en la República Dominicana, que incluyó un show en la discoteca Jet Set el lunes. Fonseca habló del boom de la música urbana, en especial del trap, que ha atraído a merengueros como Elvys Crespo al movimiento.



“Alma rota” es lo nuevo



Sin separarse de su línea, el intérprete está promoviendo “El alma rota”, un nuevo tema de su autoría, con los arreglos del dominicano Isaís Leclerc. “Intercalamos y creamos un color, muy merecido al principio de Joseph Fonseca... Tú escuchas la canción y dices: -caramba, tiene la esencia-. No puedo dejar de hacer mi género, porque, primero, es lo que sé hacer; segundo, es lo que me vacila, lo que me encanta; tercero, tengo un público cautivo, y si dejo de ser merenguero voy a ser el número 70 en otro género cuando puedo estar entre los primeros cinco o el número uno en determinados momentos, tengo mi estatus en mi renglón musical”, dijo durante la entrevista.



En ese sentido, sostuvo que disfruta la salsa, la bachata, y que no odia la música urbana, pero que no negocia el estatus que ha logrado en el ritmo de la guira y la tambora con éxitos como “Escúchame” y “Que levante la mano”.



Entiende que el éxito de hoy en día en la industria discográfica depende de la manera en que los artistas puedan capitalizar las bondades de las plataformas digitales, y es lo que ha estado haciendo en los últimos tiempos. Un ejemplo es que su tema “Caballito de palo” ha llegado a facturar más de 72.8 millones de visualizaciones en Youtube.



“Hace un tiempo atrás dije que nosotros, como género, teníamos que movernos para las plataformas digitales. Hemos capitalizado en shows, pero todavía nuestra generación no está pegada al Youtube o a las redes sociales, como lo hacen los nativos digitales”, puntualizó el destacado merenguero.

De la mano de Cifre Entertainment

En esta etapa, con una nueva orquesta y una estructura fortalecida con el apoyo de la empresa Cifre Entertainment, Joseph Fonseca tendrá mayor presencia en esta media isla y en otros mercados latinoamericanos y de Estados Unidos. “La República Dominicana no ha podido tener la satisfacción de poder ver a un Joseph Fonseca en toda su dimensión. En todos estos años como solista, solo he venido a hacer promoción”, puntualizó