Lucía Medina se despide de Cámara de Diputados; tiende ramo de olivo a detractores

La presidenta de la Cámara de Diputados Lucía Medina, tendió este lunes un ramo de olivo a aquellos diputados con los que tuvo algún altercado, a modo de despedida de su gestión al frente de ese Poder del Estado.

Lucía Medina, al concluir la sesión de hoy, la última de su gestión, pasó balance a los proyectos que fueron aprobados y los que fueron conocidos.

Agradeció a los diputados de todas las bancadas que respaldaron su gestión y envió un abrazo a todos "incluyendo los que no estuvieron satisfecho con que yo estuviera aquí".

"Yo me siento satisfecha, agradecida por Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí con ustedes. Lanzarle un ramo de olivo a los que quizás en un momento determinado no pudieron sentirse agradados con nuestro accionar, realmente estar de este lado no es nada fácil... Pero nunca lo hicimos apegados a ofender a nadie, lo hicimos en este escenario que nos ha permitido poder cumplir con nuestro deber", adujo.

Medina aprovechó la ocasión para pedir disculpas a cualquiera que haya ofendido durante su presidencia.