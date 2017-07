El paso a la grandeza

25/07/2017 12:00 AM - Felipe Auffant Najri

Algunos lectores han considerado injustificado que calificáramos de heroína a la actual procuradora fiscal de Venezuela, por oponerse a los excesos autoritarios de Maduro. Muchos han recordado su pasado, como defensora de la ideología chavista-bolivariana. Estos cuestionamientos nos llevan a una reflexión más allá de este caso específico, y quizás de mayor interés: ¿Qué hace que una persona corriente, y quizás hasta defectuosa, se eleve a una condición, que nos permita admirarla, y tomarla de referencia? Encontraremos la respuesta, en el relato, del primer historiador de Occidente, de la guerra entre Atenas y Esparta. Pericles, el político ateniense, lo describe, como una decisión momentánea, o fugaz, que lleva al hombre común, a un comportamiento superior, digno de reconocimiento. Ante un peligro inminente, mientras muchos soldados, muy humanamente, huyeron para salvar sus vidas, otros, que siempre son los menos, se mantuvieron firmes y no cedieron, a pesar de lo desesperada de su situación, y enfrentaron un destino trágico, donde les tocó sufrir y sacrificarse. Ese es el caso, en otro contexto, de los bomberos de Manhattan o del Bronx, quienes viendo arder las torres gemelas, decidieron penetrar en ese infierno en llamas, para salvar vidas, en cumplimiento de lo que consideraban su deber. O, aquellos humildes marineros filipinos, que en el medio del caos y los gritos de agonía, decidieron mantenerse a bordo, salvando vidas, mientras el capitán del Costa Concordia, cobardemente, los abandonaba a todos. O, aquellos hombres que esperaron a Trujillo aquella noche, y habiendo decidido dar el paso de ajusticiarlo, sabiendo que cruzada esa raya, poca o ninguna posibilidad tendrían de salvarse. Lo que resulta más importante es que en aquellas sociedades, como la nuestra, donde con frecuencia tenemos muestras de mediocridad, se prefiere abundar en las debilidades y faltas de aquellos, que en un momento decisivo, decidieron actuar de manera superior. Mientras que las sociedades que persiguen inculcar la virtud cívica, concentran su atención en el instante donde un hombre común y corriente dio el paso, para actuar de manera ejemplar. Y es que los mediocres se empeñan en disminuir y denostar a aquellos que se han elevado. En nuestra sociedad, no son pocos los que se han mofado de Duarte. Y es que una vez demolida la reputación de los hombres superiores, lo que queda es la normalidad de la vulgaridad, donde el hombre mediocre se siente bien…Pero algunos van más lejos, al reducir su apreciación del nivel social al punto más bajo, al afirmar: “Todos somos corruptos…”. Esta es la ideología de las sociedades donde la corrupción es dominante, donde se nos desea convencer que los hombres no somos capaces de grandeza alguna. Debemos combatir esa mentalidad, para que nuestra sociedad dé un paso hacia adelante, a pesar de todas nuestras inherentes imperfecciones...