El BID sigue enfocado en tres áreas en la RD; resalta desempeño de la economía

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está actualmente en República Dominicana en la etapa de revisión de la antigua estrategia y en la propuesta de la nueva. Hay un período de transición y el organismo espera antes de final de año contar con la aprobación de su directorio para esa propuesta. En la estrategia actual, según informó ayer la representante en el país, Flora Montealegre, el BID ha priorizado tres pilares principales, que son: fortalecimiento de capital humano, temas de estabilidad macroeconómica y los temas de desarrollo productivo y competitividad. Son tres grandes áreas que la institución ha venido trabajando y tiene una cartera de programa de préstamos de aproximadamente US$1,200 millones, en adición a cooperaciones técnicas por valor de US$48 millones.



No son los únicos temas en los que está involucrado el organismo multilateral en República Dominicana. Recientemente el BID había anunciado un financiamiento por unos 50 millones de dólares para fortalecimiento de la parte fiscal. Ayer, Montealegre resaltó que la institución ha enfatizado ese tema, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Banco Mundial (BM). “El banco ha aportado muchísimo en término de estudios y análisis de la situación macroeconómica y fiscal del país y apoyamos la reforma de 2013. Con la Dirección General de Impuestos Internos, de hecho, tuvimos un proyecto que cuando yo vine al país en 2013 se estaba terminando”, planteó Montealegre, entrevistada en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe. “Ahora estamos retomando el tema, más por el lado de la inversión. Hemos venido trabajando mucho en la parte de formas y la parte de propuestas y políticas, pero tuvimos la solicitud de retomar de alguna manera el proyecto que habíamos comenzado con la Dirección General de Impuestos y que se había interrumpido por años”, apuntó la representante local del BID.



Dejó claro que en el foco de esta nueva operación del BID (en la nueva estrategia) está incluido el fortalecimiento de la administración tributaria. Cada vez que sale un gobierno en República Dominicana se inicia una nueva estrategia por parte del BID, y en el caso de la que está viendo ahora esa institución, junto con distintas agencias dominicanas, se encamina a dar continuidad a las áreas estratégicas priorizadas en la estrategia anterior. “Estamos convencidos de que esas son las áreas en las que hay que continuar trabajando y continuar profundizando las reformas”, apuntó Montealegre, respondiendo a preguntas formuladas por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, quien dirigió la entrevista.



El programa de administración tributaria es consistente con lo que el Banco Interamericano de Desarrollo venía trabajando en la estrategia anterior. Más allá del capítulo fiscal, hay otros pilares en los que ha estado enfocado el organismo multilateral.

Montealegre indicó que en el aspecto de fortalecimiento de capital humano, por ejemplo, el 60% de la cartera son apoyos a los sectores de protección social, salud y educación. En los temas de educación, el banco tradicionalmente ha venido apoyando la educación, incluido el Pacto por la Educación.



Montealegre no acudió sola al encuentro de ayer. Lo hizo en compañía de la economista Yocauris García y de Patricia Reinoso, consultora de Comunicación. Escuchada y observada atentamente por ellas, sostuvo que el BID ha venido apoyando bastante al Gobierno en lo concerniente a centros educativos, diseño y protocolos para su manejo. Sin embargo, informó que el organismo, en la parte de educación se concentrará (eso se acordó con las autoridades) en el ámbito de recursos humanos y no en el levantamiento de infraestructuras. A finales del pasado año se aprobó una operación por 200 millones de dólares.



El BID permanentemente mantiene consultas con la sociedad civil para la conformación de la nueva estrategia y para el abordaje de variados temas. Eso le dijo ayer Montealegre a Héctor Linares, subdirector de este diario; a Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura, y a Sandra Guzmán, editora de elCaribe digital. Todos participaron del diálogo. Montealegre aseguró que el Gobierno tiene un borrador sobre las nuevas líneas a seguir del BID y ha estado completamente de acuerdo.



“Estamos en la etapa de finalización de la propuesta y ya tenemos una idea de hacia dónde vamos. Hemos hecho un análisis sobre los retos de desarrollo”, sostuvo la representante local de la institución multilateral.



Sector eléctrico



Flora Montealegre sostuvo que el BID, en el período de la estrategia actual, apoyó el programa de rehabilitación de redes por unos US$48 millones. Incluía también la instalación de sistemas de medición y de mejoramiento de la producción de energía. “Hemos estado convencidos de que el principal problema que tiene el sector energético va por el lado de la distribución y se ha puesto atención ahí. Hubo muchos circuitos donde se ha dado el circuito 24 horas y ha habido reducción de pérdidas. Hemos visto que con ese programa se puede avanzar bastante”, sostuvo. Y resaltó -tal como han dicho en este mismo escenario funcionarios como el gerente general de Edesur y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE- que el sector eléctrico en la parte de distribución tiene un rezago de inversión por los 600 y 800 millones de dólares. “Obviamente, esa brecha no se podía cerrar con una inversión de 48 millones de dólares y lo que hemos hecho, junto con nuestros colegas del BM y del Banco Europeo, son operaciones para aportar con ese tema”, dijo Montealegre.



“Ha habido un trabajo social importante para mejorar la gestión en ese sentido. Claro está que falta mucho… hay una operación que va a seguir con el Banco Mundial y va a seguir con el tema del Banco Europeo. Ahora, creemos que hay mucho por hacer. En el sector eléctrico hay temas que básicamente tienen que ver con gestión y de decisiones políticas, que se podrían tomar”, planteó en otra parte de la conversación.



Aseguró que prácticamente todos los temas relacionados a la cuestión eléctrica se están discutiendo como parte del Pacto Eléctrico.



Cambio climático



Preguntada por el director de elCaribe sobre el respaldo ofrecido por el BID para el tema de cambio climático, Flora Montealegre resaltó que el BID para esa parte no ha hecho operaciones de préstamos per se en República Dominicana. “El cambio climático es un área donde el banco tiene muchísimas operaciones técnicas. Hemos trabajado más en esa parte, sobre todo a través del Fondo Multilateral de Inversiones”, apuntó. Entre las instituciones del país con las que el organismo ha trabajado citó a Sur Futuro, en el sur de República Dominicana.



El BID trabaja también con el Gobierno los temas agroforestales y de protección al medioambiente. Hace varios meses el presidente Danilo Medina presentó el Proyecto de Desarrollo Agroforestal No. 7, que tendrá una inversión total de mil 359 millones 379 mil 760 pesos.



El proyecto busca, según se informó en su momento, solucionar los principales problemas que aquejan a productores de Azua y San Juan, principalmente en la producción agrícola de cultivos de ciclo corto y residencias dentro del área protegida. También se busca erradicar la deforestación provocada por tala y quema de árboles y malas prácticas agrícolas, así como la reducida capacidad de captación de agua de la cuenca, escasas fuentes de ingresos y pobreza extrema. El proyecto será parte del plan “Reforestemos Quisqueya”, con el cual el presidente Danilo Medina y el Gobierno buscan recuperar los terrenos depredados e incentivar el cultivo nacional. El BID tiene una solicitud para esa iniciativa por US$150 millones, de acuerdo con cifras ofrecidas ayer por Montealegre.

Destaca el crecimiento de la economía

Cuando Sandra Guzmán le pidió a Flora Montealegre que ofreciera su visión sobre la economía dominicana, su respuesta fue la siguiente: “Mira, los números son los que son. La República ha venido creciendo más que cualquier país en América Latina, no en los últimos años, sino que es una historia de una década y media”. Dijo que el BID, al actualizar los análisis macroeconómicos, ha visto un crecimiento dominicano, que es para envidiar por otros países de la región que mantienen su crecimiento estancado o cayendo. Sin embargo, la ejecutiva del BID advirtió que se debe apuntar –y sobre eso está dialogando el BID- a hacer ese crecimiento más sustentable e inclusivo.

Recursos

No presentamos topes, sino escenarios en el marco de una estrategia. El marco de financiamiento nuestro es 1,500 millones de dólares; estamos proponiendo llegar a los 1,800 millones”