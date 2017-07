Brugal ofrece cena maridaje con la Leyenda

26/07/2017 12:00 AM - El Caribe

Brugal, Novocentro y la Chef Tita organizaron una cena maridaje para celebrar el Día de los Padres, con la selección homenaje al patriarca de su legado: Leyenda. “El arte de disfrutar un gran ron no acaba cuando se le sirve. Por eso, es muy importante saber apreciar su mundo interior y su apariencia, descubrir sus olores, admirar sus lágrimas, disfrutarlo en el paladar, y luego maridarlo con los platos adecuados para la ocasión”, manifestó Pavol Kazimir, embajador de Marca de Brugal.



El ejecutivo indicó que no conoce otro destilado en el mundo que, casi 130 años después, siga siendo producido por descendientes de su fundador, y dijo que Leyenda atesora algunos de los mejores envejecidos de Brugal, “por eso lleva la firma de don Andrés, el primero de los maestros roneros, un hombre tenaz, que no se detenía hasta que lograba lo que se proponía. Así nació su leyenda, cuya esencia aún se mantiene intacta: La búsqueda incansable del mejor ron posible.