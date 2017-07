Diputados declaran a Fefita como “ícono del merengue típico”

26/07/2017 12:00 AM - Suedi León

Fefita La Grande fue declarada como “ícono del merengue típico”, y recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados, por sus aportes a la música popular dominicana. El reconocimiento se extendió atendiendo una resolución del diputado Tulio Jiménez, aprobada a unanimidad en mayo pasado, donde los legisladores reconocen la carrera de la ganadora del Gran Soberano 2016, premio que otorga la Asociación de Cronistas de Artes (Acroarte), y la Cervecería Nacional Dominicana. “De verdad que me siento orgullosamente de campo en pertenecer a San José, Santiago Rodríguez, pasé de una familia sumamente pobre, salir adelante sin estudios, pero un poquito inteligente, no es fácil”, precisó emocionada la artista al momento de agradecer a los congresistas.



Figura fundamental en el arte



La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, resaltó el reconocimiento “a una mujer que desde niña dio señales de que mente y cuerpo ardían al unísono para armonizar sus destrezas en la ejecución del acordeón y mostrar de manera temprana unas habilidades escénicas extraordinarias”.



“Doña Fefita, no tengo la menor duda de que en este momento, como yo, los corazones de las diputadas, los diputados y todo los presentes estamos imbuidos de un sentir maravilloso y una decena de latidos de aprobación total de este reconocimiento, porque usted es la representación de cada uno de nosotros”, expuso Medina. Señaló que Fefita es parte activa y fundamental de esa historia y conquista para el pueblo dominicano, por lo que, a nombre suyo y de sus colegas diputados, le ofreció una cálida felicitación. Fefita comenzó su carrera a los 12 años de edad, a mitad de la década de los 50 por influencia de su padre, Eliseo Cabrera (Don Seito), quien le enseñó a tocar el acordeón. Expresó que al principio recibió el apoyo de los grandes del género, como Bartolo Alvarado (El Cieguito de Nagua), Francisco Ulloa y Samuelito Almonte, además del maestro Rafael Solano, quien la invitó a sus giras artísticas internacionales; y por eso se le considera como la primera que llevó el perico ripíao a Europa.



La resolución de los diputados establece que el merengue típico fue declarado el 10 de noviembre del 2016, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. “Por la ruta de éxitos, tanto en el país, como en el extranjero, que ha transitado la dilatada trayectoria de la artista Fefita La Grande, esta se ha hecho meritoria de este reconocimiento”, dice la iniciativa. El pergamino lo entregaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Luc1ía Medina, el vicepresidente Lupe Núñez, y demás miembros del bufete directivo.

Niña Leary Sepúlveda le cantó a su ídolo musical

El acto se realizó en el salón de dignatarios “Danilo Medina”, donde se presentó un documental sobre la vida de Fefita La Grande; pero el toque artístico de la actividad lo ofreció la niña Leary Sepúlveda, quien, motivada por Fefita La Grande, le sigue los pasos en la música típica. Al finalizar su actuación, la Cámara de Diputados le obsequió un acordeón para que pueda seguir cultivándose en el ritmo típico.