Estrenarán en NY filme dirigido por joven de origen dominicano

New York- El cortometraje LULLABY (Canción de Cuna), un drama dirigido por Joaquín Palma, hijo de padres dominicanos, será estrenado este jueves 27 y el viernes 28 de julio 2017.

La presentación será en el Armory Foundation’s Hall of Fame Theater (216 Fort Washington Avenue, con calle 168), creando muchas expectativas en la sexta versión del Dominican Film Festival in New York (DFFNY) dentro de la presentación de la Diáspora. Los horarios serán: 6:30 pm y 8:00 pm, donde se espera el respaldo total de la comunidad.

Este drama forma parte del DFFNY, que comenzó del 25 al 30 de julio, y que trae más de 70 películas, cortometrajes, y documentales que serán exhibidos en diferentes localidades de la gran manzana.

El cortometraje LULLABY fue ganadora de la Mejor Película Narrativa en el CUNY Film Festival 2017 de la ciudad de New York. El CUNY Film Festival promueve la diversidad de ideas y para mostrar la creatividad del talento emergente de la City University of New York, ofreciendo voces frescas, indica una nota de prensa.



El joven director de LULLABY, Joaquín Palma, es un cineasta nacido y criado en Nueva York de padres dominicanos. Él es un alumno del Macaulay Honors Program de Hunter College, con un bachillerato en Producción de Cine.



“Nos sentimos muy contento de participar en este gran Festival de Cine Dominicano de New York. Este festival nos une a todos los de la industria latina, y especialmente con nuestros hermanos dominicanos de la Republica y los que vivimos en los Estados Unidos. Es una gran oportunidad para los jóvenes cineastas y artistas de la industria”, dijo Joaquín Palma.



Palma también es el editor y guionista del drama de 14 minutos y narra las sinopsis, que ha creado muchas expectativas entre los amantes del séptimo arte.

“María, la madre de una recién nacida, está sufriendo de depresión postparto. Como forma de tratamiento, María se ha relocalizado con su bebé a la casa de su madre, y lejos de su marido Danny. Cuando Danny acepta venir a visitarlos por la primera vez en varias semanas, María empieza a temer hasta que capacidad su distancia ha afectado su futuro como una familia”.

LULLABY (Canción de Cuna) es interpretada por: Flora Díaz, Marian Licha, Gabriel Sloyer, y Alianna Ribadeneira. El productor es Edel Garstad y la fotografía son de: Daniel Rodriguez. Este gran corto de cine participa en el festival por USA y la Republica Dominicana.

Joaquín fue seleccionado como un cineasta emergente por la cadena MTV, ganando el concurso “Film Your Way to the MTV Movie Awards”, en lo cual a ganar se le dio la oportunidad de crear un cortometraje patrocinado por MTV y Chevrolet.