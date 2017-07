Labores en Duquesa continúan lentas

Poco ha cambiado el ambiente en el vertedero de Duquesa desde que la empresa Lajún Corporation anunció la medida de limitar el horario de servicio. Los camiones han estado depositando la basura, aunque con cierta lentitud. Aunque ayer el vertedero estuvo abierto desde las 6:00 de la mañana, no fue sino hasta las 9:00 cuando un solo de los equipos de Lajún comenzó a operar dentro del vertedero, según información de los representantes de las empresas recolectoras de basura.



La lentitud en los trabajos sigue siendo la principal queja expresada por los camioneros.

Las malas condiciones de la carretera y el lodo que se produce en la vía de acceso a ese vertedero provocaron que dos camiones recolectores de basura chocaran y uno de los choferes resultó herido, aunque no de gravedad, dijo el propietario del camión accidentado.



La reparación de las vías de acceso y la construcción de una pared perimetral en el vertedero, son de las exigencias que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN) ha estado demandando de la empresa Lajún Corporation desde hace 11 años, cuando inició sus operaciones en ese municipio.



Ayer el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, informó que en la próxima semana dará un informe sobre la situación con el vertedero de Duquesa.



Para algunos de los representantes de las empresas recolectoras de basura, la presión por parte de los alcaldes y de las autoridades en contra de la empresa Lajún Corporation es lo que no ha permitido que la compañía materialice sus pretensiones de suspender los servicios a algunos ayuntamientos del Gran Santo Domingo.



Desde el pasado viernes, las autoridades de Salud Pública y Medio Ambiente declararon un estado de emergencia en Santo Domingo.

El 21 de agosto prevén intervendrán Duquesa

El 21 del mes próximo vence el plazo de 30 días, que la alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) le dio a la empresa Lajún Corporation para terminar sus operaciones en Duquesa. René Polanco advirtió que el personal del ASDN está preparado para intervenir el vertedero. Las autoridades han establecido que la empresa opera en terrenos estatales adquiridos por fraude.