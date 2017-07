Lucía dice adiós a la presidencia de Cámara

En la última sesión de la legislatura ordinaria de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, se despidió de la presidencia, pasando balance a su gestión y dejando atrás las rencillas con sus compañeros. Lucía Medina lanzó ayer un “ramo de olivo” a aquellos diputados con los que tuvo algún altercado, a modo de despedida de su gestión.



“Yo me siento satisfecha, agradecida de Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí con ustedes. Lanzarle un ramo de olivo a los que quizás en un momento determinado no pudieron sentirse agradados con nuestro accionar, realmente estar de este lado no es nada fácil” dijo Medina al agotar un turno de manera informal.



“Pero nunca lo hicimos apegados a ofender a nadie, lo hicimos en este escenario que nos ha permitido poder cumplir con nuestro deber”, prosiguió la representante de San Juan, mientras informó que en su gestión se celebraron 84 sesiones en la que se aprobaron más de 210 iniciativas.



Medina aprovechó la ocasión para pedir disculpas a cualquiera que haya ofendido durante su presidencia. “No hubo intención de que fuera algo personal”.



Dijo espera que el próximo año de gestión al frente de la Cámara de Diputados, “sea igual o más fructífero que este que acaba de transcurrir y que todos los diputados me ayudaron para que fuera posible”.



La presidenta anunció que el próximo martes presentará un balance formal de su gestión de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en el Reglamento de la Cámara. Al inicio de la próxima legislatura el 16 de agosto, le compete la presidencia a Rubén Maldonado.