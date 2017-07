Solo tres leyes fueron aprobadas en esta legislatura

Solo tres leyes fueron aprobadas por el Congreso Nacional en esta legislatura, dos de estas, promovidas por el Poder Ejecutivo, mientras decenas de proyectos emblemáticos se quedaron para una próxima ocasión. El Congreso Nacional, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, despachó la Ley de Lavado de Activos y la Ley de Atención a Emergencias 911. Las dos fueron respaldadas por el Ministerio de la Presidencia desde que entraron allí. Mientras fueron conocidas en comisión, el poder comunicacional de la Presidencia de la República las acompañó y no las soltó hasta que fueron aprobadas.



La tercera ley, de clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, fue aprobada ayer. Esta y la del 911 están a la espera de promulgación.



Pero con los otros cerca de 50 proyectos conocidos por el Poder Legislativo en estos 150 días, no ocurrió lo mismo, el trabajo ha sido “Des-pa-ci-to”, como la canción pegada del momento, “poquito a poquito”, quedando algunos proyectos sobre la mesa, otras en comisiones, otras pendientes de informes, y algunos engavetados sin un “coronel que le escriba”.



Leyes que no se aprobaron



La Ley de Aguas, que tiene ya 20 años en el Congreso, se quedó en esta legislatura en sub-comisión técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado.



También quedó pendiente el “Gran Código de Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social” que recoge ocho leyes de participación ciudadana de la autoría de Félix Bautista. Se trata de los proyecto que regula la creación y funcionamiento de las Comisiones de Auditoría Social; el que regula las veedurías ciudadanas; las consultas populares; la denuncia de faltas cometidas por funcionarios públicos; el que regula el derecho de petición de los ciudadanos, el proyecto que regula la creación y funcionamiento de los Observatorios Ciudadanos, el referendo aprobatorio constitucional, el consultivo y el Plebiscito Nacional. De estos proyectos solo se supo en esta legislatura que estaban depositados en la Comisión de Justicia.



Asimismo quedó listo el informe favorable al proyecto de ley de cheques, pero no pudo ser presentado a los diputados. En una Comisión Bicameral quedó tendido otra vez el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial.



Quedaron sobre la mesa el proyecto de libertad religiosa, el de régimen disciplinario de la Policía, la ley orgánica del Ministerio de Interior, el que crea el Sistema de Inteligencia, el de trabajo doméstico, el de examen único de competencia.



Ley de partidos y electoral



A pesar del esfuerzo de la Comisión Bicameral que fue designada para conocer los proyectos electorales, no se logró sacar un informe de ninguno de los proyectos. Con encuentros dos veces por semana, se logró avanzar en las discusiones de la ley de partidos, hasta llegar a los puntos de conflicto desde hace 15 años cuando se depositó por primera vez.



Esta semana y a pesar del cierre de la legislatura, los comisionados visitarán las cúpulas de los partidos para consensuar dichos puntos. La ley electoral, que también se debía conocer en esta comisión, no fue tocada.

Proyectos que se conocieron

El Senado aprobó la ley de extinción de dominio, pero la Cámara de Diputados no la conoció. Perimió en la Cámara Baja el proyecto de ley de fiscalización del Congreso, a pesar de que la Comisión de Justicia rindió un informe favorable. En tanto que el Código Civil, fue aprobado en la Cámara Baja, pero los senadores no lo tocaron.



Las observaciones al Código Penal fueron conocidas y sancionadas en ambas cámaras, pero al final se cayeron.