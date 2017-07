“Carpinteros” inaugura el Festival de Cine Dominicano de NY

La sexta versión del Festival de Cine Dominicano de New York inició con la proyección especial de la película Carpinteros, y la presencia de Yvette Marichal, directora general de Cine (DGCine) de la República Dominicana. Más de 70 películas (25 largometrajes de ficción, 10 documentales y 40 cortometrajes) y alrededor de 70 cineastas e invitados de la industria estarán participando en este evento que se extenderá hasta al 30 de julio en la Gran Manzana.



La gran noche de apertura fue celebrada en el emblemático Teatro United Palace, ubicado en Washington Heights. “Es una locura, pero estoy muy orgulloso de decir que definitivamente nos hemos convertido en el evento cultural del verano para los residentes de Uptown y Washington Heights”, dijo Armando Guareño, fundador y director ejecutivo de DFFNY, quien además pidió el respaldo total al festival en los siguientes días.



De su lado, Yvette Marichal expresó que estaba“muy emocionada de estar aquí esta noche por primera vez. No solamente estamos apoyando a la cinematografía dominicana, sino también aquella diáspora que viene haciendo cine y Armando ha podido fusionar ese apoyo tanto a la isla y aquellos que se encuentran en los Estados Unidos”. A la primera jornada asistieron también el concejal Ydanis Rodríguez, la senadora estatal Marisol Alcántara, el asambleísta Carmen de la Rosa, y en representación del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, participó la comisionada de cine de la ciudad, Julie Menin, quien reconoció al director y fundador del festival Armando Guareño “por su gran trabajo en favor del cine”. Las salas de proyecciones del DFFNY son: el United Palace Theatre, el AMC Empire 25, El Roy and Diana Vagelos Education Center del Columbia University Medical Center, el Armory Foundation’s Hall of Fame Theater, el Myrna L. Daniels, Auditorium del NY-Presbyterian Hospital y el Comisionado Dominicano de Cultura in the U.S.