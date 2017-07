Antonio Taveras: al Gobierno no le interesa la reforma fiscal

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, manifestó este jueves que aunque el Gobierno necesita más ingresos económicos, no le interesa avocarse a una reforma fiscal en los próximos tres años.

En ese sentido, dijo que están discutiendo “una gran reforma fiscal” para presentársela al Gobierno porque entiende que el dinero del Estado se gasta en clientelismo y corrupción.

“Al Gobierno no le interesa reforma fiscal, no la va a hacer en lo que le queda de gobierno, no la va a hacer”, reiteró al ser entrevistado en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal 37.

Consideró que el Gobierno tiene una visión de la economía a corto plazo, cuya enfoque de desarrollo depende de los ciclos electorales y que le pueda sumar o restar votos.

“Como no se quiere, entre comillas, perder popularidad por el hecho de que toda reforma fiscal es odiosa, yo pienso que eso no va a pasar y es una gran irresponsabilidad en estos momentos”, expuso.

Sobre los pactos Educativo, Fiscal y Eléctrico, que establecen la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo calificó como “un poema” que no pasa de ser un simple enunciado cuyos logros, especialmente en el educativo, considera que han sido “prácticamente cero”.

Citó como uno de los problemas graves del país que la educación no está pensada hacia el área productiva y dijo que las universidades cuentan con pensum que no corresponden con lo que el país necesita en esos términos y por eso muchas personas que estudian “X” carrera el mercado laboral no las pueden asumir.

En cuanto a la firma del Pacto Eléctrico cree que no va a resolver nada y atribuyó el problema en ese sector a la mala administración de las generadoras de electricidad.

Subsidios

Sobre el tema de los subsidios, Taveras Guzmán consideró que el Gobierno tiene una visión equivocada del desarrollo.

En ese sentido, dijo que la pobreza en el país va en crecimiento, al igual que el desempleo, informalidad de los negocios, entre otras vertientes.

“El subsidio es una visión equivocada del desarrollo que yo no comparto, por el eso el país está como está por esa visión equivocada del desarrollo, con los subsidios no avanzan los países, la pobreza en este país sigue igual o en crecimiento”, consideró Taveras Guzmán A juicio del empresario la economía dominicana “está pendiendo de un hilo” y el Gobierno no está trabajando para lograr grandes cambios.

Resaltó que a nivel económico en el país se están dando situaciones graves que han sido opacadas por el caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht.

“De cada 100 pesos que tenemos consignados en el presupuesto, 40 son para pagar deudas, nosotros tenemos un Gobierno donde el gasto corriente ya llega al 30 por ciento del presupuesto”, aseguró Taveras Guzmán.

Explicó que como existe un déficit presupuestario el mismo se sustenta en base al endeudamiento externo y recordó el alerta que hiciera el Banco Interamericano el Desarrollo –BID- al país sobre el problema de las deudas y las divisas que la tasa de interés y del dólar no han subido por los continuos préstamos.

Lamentó que el país no exista un centro de estadísticas privados que puedan llevar una serie de recuentos o estudios sin que tenga rastros de carácter político, por lo que debe acogerse a lo que el Banco Central da a conocer.