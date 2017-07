Gloria Trevi: “Si siete veces me caigo 10 me levanto”

CIUDAD DE MEXICO. — Antes de ser una supuesta rival, Gloria Trevi fue una fan de Alejandra Guzmán, hoy su compañera en una gira internacional.

“Imagínate si me dices a mí que la vida da muchísimas vueltas”, dijo Trevi en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Atenas, donde se encontraba de vacaciones entre conciertos de la gira.

La admiraba desde antes de alcanzar la fama, especialmente por “La plaga”, que Guzmán lanzó a finales de la década de 1980.

“Entraba dentro del tipo de música y de artista que me gusta, con muchísima energía”, dijo Trevi. “Y hasta me tocó todavía cantar en alguna fiesta de 15 años ‘La plaga’, imagínate, cuando estaba yo tocando puertas”.

Las cosas cambiaron pocos años después. Trevi cosechó sus propios éxitos, como “Doctor psiquiatra” y “Pelo suelto”, y los seguidores de una y de la otra comenzaron a crear una rivalidad.

“Se venían los trancazos entre los fans, había muchas comparaciones también de parte de las revistas que decían ‘¿Quién es la reina? ¿Quién tiene las mejores piernas?’. Nos tenían compitiendo y nosotras no nos habíamos ni realmente tratado”.

Sin embargo, una vez comenzado el supuesto pleito Trevi se lo tomó con seriedad.

“Si yo sabía que (Guzmán) iba a estar en una entrega de premios había que sacar todo el arsenal, había que sacar la mejor energía y todo porque uno sabe que va a haber comparación”, reconoció.

Al final la competencia fue positiva y, como dicen en su canción “Rivales” del álbum “Versus” recién lanzado en junio: “Para qué ser rivales, si casi somos iguales. Hoy celebremos las diferencias, que nadie nos pare”.

Ambas tienen un carácter fuerte y múltiples anécdotas alimentadas por él, pero con el paso del tiempo, cuando ambas tienen 49 años, da la impresión de que se han vuelto más prudentes, que se han calmado quizás.

“Más que calmarnos, creo que con el paso del tiempo y la experiencia nos hemos vuelto más poderosas, sabemos más claramente lo que queremos y lo que no queremos”, dijo Trevi. “Hay un gran respeto de una a la otra en la cuestión artística y también como seres humanos, porque hemos pasado por situaciones bien cabr... (difíciles) en donde hemos tenido que levantarnos”.

Guzmán padeció cáncer de mama y tuvo graves problemas de salud por una cirugía estética de cadera mal realizada que la llevó a decenas de operaciones más. Trevi pasó tres años en una prisión en Brasil y dos más en México acusada de rapto, violación y corrupción de menores, cargos de los que finalmente fue absuelta.

“Si siete veces me caigo 10 me levanto, no me quedo ahí llorando”, dijo Trevi.

La gira comenzó en junio en Estados Unidos e incluyó tres fechas con entradas agotadas en la Arena Ciudad de México. Ahora tienen, entre otras, presentaciones previstas en el Madison Square Garden de Nueva York, el 11 de agosto, así como en Las Vegas y Miami, para después ir a Perú y Ecuador y volver en noviembre para una fecha más en la Arena Ciudad de México.

“Estamos dando un mensaje en el momento exacto. En el momento en el que quieren hacer muros para dividir, nosotros estamos hablando de derribarlos, derribar los muros que nos ponemos a veces inclusive imaginarios, entre las razas, los colores, las preferencias sexuales, las religiones, esos muros que llevan a las guerras”, dijo Trevi.

“Versus” lo realizaron mientras planificaban su gira. Primero grabaron “Más buena” y “Cuando un hombre te enamora”. Luego Guzmán tuvo que someterse a otra cirugía reconstructiva de la cadera, pero mientras se reponía siguieron componiendo temas para el álbum como “Esta sí va para ti” y “Rivales”, y haciendo nuevas versiones de sus clásicos “Eternamente bella”, de Guzmán, y “La papa sin catsup” de Trevi.

“Gracias a Dios yo siempre les he dicho, yo no vivo de mis glorias pasadas”, dijo Trevi sobre el proceso creativo que desató en ellas el álbum. “¡Y espérate que viene el DVD del concierto en vivo grabado en la Arena Ciudad de México y lo van a amar!”. El DVD, grabado con 25 cámaras, está actualmente en proceso de edición.

Una vez que termine este proyecto con conjunto, ambas planean retomar sus carreras como solistas. Trevi también tiene pendiente un juicio en Texas contra la periodista mexicana Paty Chapoy y la cadena TV Azteca, a las que acusa de difamación por vincularla con una red de abuso de menores y narcotráfico. Busca una compensación de 180 millones de dólares en su demanda.

“Espero tener la oportunidad de poder demostrar públicamente lo que sucedió”, dijo la cantante. “Sí hay medios de información que en manos negativas, e imprudentes, pueden manipular y tergiversar muchas cosas, y no nada más hablando de mí sino hablando de cuestiones políticas”.

“Ojalá que este juicio se pueda hacer aparte de público con cámaras, para que puedan ir los medios de comunicación”, añadió.