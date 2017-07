Merengueros y bachateros están en la ruta del Festival Presidente

Aunque no salieron a relucir otros nombres de merengueros, más allá del cantautor Juan Luis Guerra, en la primera rueda de prensa del Festival Presidente 2017 solo se dio a conocer una parte del line up musical que durante tres noches el público podrá disfrutar en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. En los próximos encuentros de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) con los periodistas, queda pendiente la cuota de las cantantes femeninas y, por supuesto, desvelar la representación de la bachata y sumar otras figuras del merengue en este evento, que vendría a ser el escenario de mayor relevancia para festejar que la Unesco declaró este género como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.



Es casi seguro que entre Fernando Villalona y Miriam Cruz se encuentre parte de la representación del ritmo de la guira y la tambora que tendrá un segmento especial en el Festival Presidente, ya que estas han sido las caras de importantes plataformas publicitarias de CND desde el año pasado, especialmente con la campaña “Sueños”.



Además, en el encuentro con la prensa en el Garden Tent, del hotel El Embajador, el presidente de Cervecería, Franklin León, adelantó que como parte de las atracciones que trae la “Temporada de Festival Presidente” está una ruta de conciertos por las principales provincias del país, en la que los artistas más populares del merengue, la bachata, la salsa y la música urbana calentarán la pista”.



El “quille” de El Torito



Muchas figuras del entretenimiento han catalogado como prematuras las declaraciones del merenguero Héctor Acosta “El Torito”, quien pidió a los fanáticos a no asistir a este evento porque entiende que los merengueros y bachateros quedaron fuera de la cartelera. “Viva la República Dominicana verde!!! por eso invito a todos que ni se acerquen por ese evento anti-dominicano”, expresó el intérprete de “Corazoncito Enfermito” a través de las redes sociales.



Al ser cuestionado por los seguidores a través de Instagram, Acosta respondió que “No hablo por mí. No estaré en el país y ni me interesa. Hablo por mis colegas y el género. Y mi país. Que pena debe dar”.



Faltan artistas por anunciar



Lo cierto es que, de acuerdo al presidente de la CND, el anuncio del martes, en el que se revelaron los nombres de 20 cantantes que participarán en el festival de tres días (3, 4 y 5 de noviembre), se trató sólo de una parte del line up, pues aún quedan estrellas por dar a conocer.



El primer grupo que forma parte de la cartelera cuenta con ocho propuestas dominicanas (Juan Luis Guerra, Chiquito Team Band, Revolución Salsera, Mozart La Para, Lápiz Conciente, Mark B, El Alfa y El Mayor Clásico), la misma cantidad de puertorriqueños (Ricky Martin, Nicky Jam, Ozuna, Bad Bunny, Farruko, Zion & Lennox , Bryant Myers y Wisin), tres colombianos (Maluma, J Balvin y Carlos Vives) y un estadounidense (Justin Timberlake).

CND anuncia segunda fase de descuentos

Desde ayer, a partir de las 9 de la noche, se colocaron a la venta, con un 40% de descuento, tres mil paquetes de boletas válidos por los tres días de Festival. “Esto significa que con la compra de un solo paquete con descuento el público podrá asistir a los tres días del evento artístico. El encuentro en el hotel El Embajador sirvió, además, como marco de presentación del comercial de televisión del Festival Presidente 2017, el cual describe “cómo toda República Dominicana se conecta para transformarse en un reino lleno de música, alegría y buena vibra”.