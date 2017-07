Padres “viejevos”, los que no se dejan caer

27/07/2017 12:00 AM - Ivelisse Santos

La imagen de los hombres sigue cobrando importancia, no solo para las figuras públicas, sino para todos aquellos que se identifican con los nuevos tiempos. La imagen común que tenemos de un papá es con ropa sobria y un comportamiento, que muchos podrían catalogar como aburrido. Pero, los llamados papás “viejevos” derriban ese mito.



Los “viejevos” son encantadores, despiertan la libido de cualquier fémina, motivadas por el aire de hombre experimentado que refleja en su físico. Es un hombre que se mantiene al tanto de la moda, la tecnología y cuida extremadamente su físico.



El profesor universitario Faustino Pérez, en un escrito publicado en su blog FaustinoPerez: Arte y Comunicación, explica que el “viejevo” suele ser simpático, y se muestra carismático y agradable; en especial, cuando le interesa una mujer, y se hace experto en temas frívolos, de esos que aparecen en las revistas; y si asiste al gimnasio, lo hace por conservar la apariencia de fortaleza física. Otros sobresalen por ser buenos bailadores y prefieren que le tuteen, y no le gusta que le llamen “señor”, ni “don”. Además, si tiene nietos, le disgusta que le digan “abuelo”.



El papá “viejevo”, que suele rondar entre los 55 o 60 años, y a veces más, usa ropa de marca con aire juvenil (no compite con sus hijos ), adaptando sus gestos y léxico al gusto de los más jóvenes. Se arregla el pelo y se disimula o se tiñe las canas; es toda una metamorfosis y una estrategia de cómo aparentar maduro con espíritu juvenil. Otra característica es que tiene un guardarropa que se adapta a su estilo de vida y cumple con las tendencias del momento.



Si es metrosexual, le ayuda, lo mismo que una pequeña cirugía correctiva, o un retoque facial con botox.



Es casi imprescindible para el impacto visual en las féminas, qu tenga un vehículo de apariencia, como un todoterreno o un auto caro, lo cual llama más la atención y provoca más la codicia de las chicas, que la propia imagen corporal del viejevo.



Muchos son los famosos del medio artístico que se le pueden definir como “viejevos”. Tal es el caso de Jochy Santos quien viste atractivas chaquetas, tiene una jerga que le encantaría a cualquier mujer y casi siempre suele vérsele usar zapatos de estilo deportivo. Eddy Herrera, el “Galán del merengue”, es otra de las figuras que hacen honor a este término. Cuerpo ejercitado y un rostro que, con algunos retoquitos, luce súper atractivo a sus 53 años. A estos se le unen Rafa Rosario y Domingo Bautista, entre otros.



Alimentación equilibrada



Una alimentación balanceada es de vital importancia para el “viejevo”, ya que lo hace sentir y lucir bien por dentro y por fuera; y para ello, planifica una alimentación que le ayude a estar en forma. Además, presta atención a que su dieta contenga frutas, verduras, granos.