Salud tiene control sobre enfermedades infecciosas

La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, aseguró que en lo que va de año hasta la semana epidemiológica número 26, se evidencia una reducción de los casos de cólera, dengue y malaria. Según explicó la ministra, al pronunciar su discurso como oradora invitada en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, respecto al año anterior, los casos de cólera han disminuido en un 91%, los de dengue en un 89%, y los de malaria en un 27%, por lo que “el país tiene bajo control las principales enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores”.



Marcelino comunicó asimismo la emisión esta semana de dos resoluciones que establecen los procedimientos para renovación automática de los registros de productos de interés sanitario, notificación sanitaria para actualizaciones y procedimiento simplificado para alimentos y bebidas. Las resoluciones son las número 000011 y 000012. Ambas piezas fueron emitidas en aplicación del rol regulatorio del Ministerio.



La resolución No. 000011 establece los criterios mediante los cuales el usuario podrá optar por el procedimiento de notificación sanitaria y de renovación automática del registro sanitario de productos, según explicó la ministra. “Se trata del procedimiento que permite que un producto con Registro Sanitario vigente pueda ser comercializado con modificaciones menores, cumpliendo con los requisitos establecidos y presentando una declaración jurada”.



“Establece que para ello es imprescindible el cumplimiento de las garantías de calidad, legalidad, eficacia, seguridad, pureza, estabilidad, identificación, información y prevención de accidentes”, continuó Guzmán Marcelino.



En tanto, la renovación automática se refiere a la extensión de la vigencia del registro sanitario de medicamentos, productos cosméticos, productos de higiene, productos sanitarios, productos naturales y alimentos, que al momento de solicitada la renovación no presenten modificaciones respecto a lo autorizado y cumplan con los requisitos legales y administrativos.



Ante un auditorio conformado por socios de la Cámara Americana de Comercio, la funcionaria expuso, además, que luego de los resultados positivos del procedimiento simplificado en materia de medicamentos y cosméticos, el Ministerio de Salud a través de la resolución 000012 pone en vigencia el procedimiento simplificado para alimentos y bebidas. Toma en consideración la clasificación de los citados productos, según riesgo sanitario, basado en la proliferación o no de microorganismos.

Avances evaluación de productos para registro

Guzmán Marcelino explicó que en atención a las evaluaciones del primer semestre del 2017 se evidencia un aumento de 121% con respecto a igual período del pasado año. En el referido período fueron evaluadas 8 mil 383 solicitudes correspondientes a medicamentos, productos cosméticos, de higiene y productos sanitarios, así como 3 mil 670 evaluaciones correspondientes a productos alimentarios, para un total de 12 mil 053 trámites.