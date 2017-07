Sector ganadero pierde espacio

El sector ganadero de República Dominicana pierde cada vez más espacio dentro de la producción nacional y no se percibe que se estén tomando medidas desde el Estado para evitar la debacle definitiva. “Las importaciones han obligado a los ganaderos a adecuarse a mercados informales, que no es lo que queremos. A eso no es que aspiramos”, le dice Eric Rivero a elCaribe, en un encuentro sostenido ayer, en el que estuvieron presentes tanto él, como otros representantes ganaderos de diversas regiones del país, afectados por importaciones, especialmente de fórmulas lácteas, que desde el punto de vista de todos ellos, al parecer no tienen control.



Los números que ofreció Rivero, representante de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche) indican que solo en mayo pasado (sin contar otros meses del año de 2017) entraron al país -por las aduanas- 440 mil litros de leche diariamente, convertidos en queso. “Eso viene a sumarse al problema de la baja de los precios, luego de seis años de estabilidad. En algunos casos, la baja, en contra del productor ha sido en una forma escandalosa, de 21.50 pesos a 16”, refirieron los ganaderos en el diálogo de ayer.



Reconocieron, sin embargo, que ha habido logros, a partir de algunas iniciativas del Gobierno, como, por ejemplo, la tasa de interés lograda en el Banco Agrícola a través del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera Conaleche (6%), y la promesa de la normativa sobre cumplimiento de las leyes sobre etiquetado y el tema de la normativa de productos nacionales, con el que se lleva años luchando.



En el país hay más de 600 queseros que compran la leche en las distintas comunidades de la geografía nacional. Sin embargo, de octubre 2016 a la fecha los ganaderos han tenido que vender de manera informal, debido a que importantes compradores han limitado los pedidos.



Rivero calculó que se están perdiendo más de 210 millones de pesos mensuales, en pequeños productores. “Es decir, que en estos cuatro meses estamos hablando de 800 o mil millones. El problema más grande es que se ha afectado a pequeños productores y a pequeñas comunidades que se han preparado y que por falta de un mercado preparado y de normativas transitan cada vez por un peor camino”, indicó.



Los demás participantes del encuentro de ayer fueron Miguel Laureano, Orlando Sánchez Díaz, Daniel Núñez, José Disla, Alberto Báez, René Columna, Alberto Vásquez y Luis Sánchez. Estuvo también el periodista Ramón Colombo.



“Mientras nos adecuamos y somos autosuficientes, las importaciones deben tener un control del Estado, que no perjudiquen a los productores y tampoco a los consumidores. No aspiramos a que el precio de la leche llegue a los 100 pesos. Aspiramos a un balance y a que se priorice la producción nacional para los temas de los planes sociales”, dijo el presidente de Aproleche.



Mirada a los números



Las cifras de la institución indican que de 2015 al 2016 creció en un 24% la importación de productos de los que se dice que es leche, cuando en realidad no lo son.



Rivero dijo que eso se ha extrapolado a otras áreas de los lácteos (afectando al productor nacional) como es el caso de los quesos. De la producción de leche, más o menos el 55% va a la industria de queso nacional. Refirió que la leche fría, que va de los centros de acopio nacionales a las grandes empresas, ha perdido espacio año tras año, porque la apertura comercial ha permitido que el país se llene de cosas que se están vendiendo como leche sin serlo.



“En países similares al de nosotros, como es el caso de Panamá y otros, lo han prohibido”, indicó. Los registros de Aproleche aseguran que antes lo que se importaba, cuando de leche se trataba, era leche en polvo, pero de 2008 para acá, las llamadas fórmulas lácteas o sueros lácteos, se han seguido expandiendo y afectando al productor local.



“Lo que ha pasado es que los queseros y la industria que procesaba la leche de la mayoría de los centros de acopio han abandonado a una parte importante de los productores”, sostuvo Rivero. En el país hay unos 58 mil productores de leche y de ellos entre el 90 y el 95% son pequeños. Los ganaderos dominicanos favorecen que en República Dominicana se tome de ejemplo a otras legislaciones, como las de Perú, donde se prohíbe la rehidratación de leche.



Pidieron a las autoridades de Pro Consumidor que no solo “le marchen” a los dueños de colmados que comercializan la leche en polvo a granel, sino también a los importadores, que son, en definitiva, quienes la introducen al mercado local. “Que paren los permisos y punto. Eso es más fácil… pararles los permisos a unos cuantos, pero eso ha seguido igual”, apuntó Rivero en la conversación. Y agregó: “Abogamos para que los permisos de importación vayan a la ley 180-11, que crea el Conaleche y que fue una ley luchada por nosotros, los que estamos aquí y por gente que ya no está. Como gremio queremos preservar esa ley, que tiene muchos logros, como el tema del financiamiento al 6% de interés.



El principal directivo de Aproleche planteó que “en el tema de políticas públicas y en el tema de que seamos autosuficientes en producción de leche no se está avanzando. “Sobre el tema de la “leche al cuchareo”, o al granel, a través de Pro Consumidor se han hecho esfuerzos, para controlar eso, pero el problema sigue”, aseguró.



Miguel Laureano, Orlando Sánchez Díaz, Daniel Núñez, José Disla, Alberto Báez, René Columna, Alberto Vásquez y Luis Sánchez coincidieron prácticamente en todos los puntos abordados en la entrevista. Uno de esos puntos indica que después de cinco años en los que el precio de le leche fue adecuado, los ganaderos marchan hacia un rumbo negativo. Y plantearon que “a pesar de que aquí –en el país- se habla mucho de etiquetado, en eso falta avanzar bastante.



El hecho de que las grandes empresas hayan establecido cuotas para los ganaderos no solo ha hecho que estos se queden sin opciones para dar salida a la leche que no les compran, sino que los ha dejado “encharcados” con los préstamos contraídos con la banca, de acuerdo con los testimonios ofrecidos. Cuando hablan de cuotas, se refiere a que hay empresas que si antes compraban diez mil litros de leche, decidieron comprar solo seis mil o siete mil. La cantidad restante queda sin mercado. Los representantes ganaderos denunciaron que a este país entra queso de otras naciones, a pesar de estar prácticamente vencidos. Aseguran que hay supermercados que les colocan fecha actualizadas para engañar el cliente.

Lo que pide el sector de manera puntual y ahora

Los tres factores ligados a la tensión que ha vivido el sector ganadero en el último año y medio, según aproleche son: El avance de la liberalización comercial, especialmente con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) y el Acuerdo de Asociación Económica (Epa); la disminución de los precios internacionales de la leche, que ha favorecido la entrada de quesos a República Dominicana de otras naciones, y la inversión en asuntos sanitarios. Cuando el subdirector de elCaribe, Héctor Linares, preguntó a Eric Rivero, cuáles son los puntos que podrían ayudar a salir de las crisis del sector ganadero, su respuesta fue esta: “El principal es que se retome la esencia en el Conaleche y que sea la mesa de diálogo y de discusión que prime para los permisos de importación; que se normen las importaciones y que se cumplan las normas de registro de etiquetado y que Aduanas sea un filtro. También hay que agregar que no es necesario esperar que lleguen estas crisis, sino que el Conaleche esté alerta. Queremos también que se priorice la leche nacional para el desayuno escolar, y que se prohíba la rehidratación de leche en polvo para producir yogur, quesos y otros, como hizo Perú.

No quieren ver la leche con un parecido al ajo

Los ganaderos reconocen que el Gobierno ha apoyado al sector, pero se quejan de que ha permitido que se cierre el mercado. “El miedo que hay aquí es que pase con la leche lo mismo que ha estado pasando con el ajo, cuyo precio se ha elevado”, sostiene Aproleche a través de sus directivos y a nombre de los ganaderos de todo el país. La organización teme que si la situación sigue, desaparezcan los productores y la leche se eleve a precios insospechados.

Rivero dice:

Desde el 24 de octubre de 2016 hay gente que produce leche en el país y no tiene mercado, aunque hay gente que lo niega”.

Visión

Los ganaderos criticaron que personas sin conocimiento sobre el tema quieran entrar en descalificaciones cuando se reclama.