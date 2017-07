“Quatsch” gana la “Margarita de oro” del FICI

El Festival Internacional de Cine Infantil Santo Domingo (FICI), puso fin a su duodécima edición, concediendo a la producción alemana Quatsch el premio “Margarita de Oro” como la mejor película.

En la categoría mejor guión, ganó Mister twister, class of fun (Países Bajos), y en mejor fotografía el jurado premió a la chilena Un caballo llamado Elefante. Como mejor película animada, se eligió a la francesa Los cuentos de la noche, y la mejor actuación fue para el filme argentino El inventor de juegos.



En la primera versión del concurso de cortos, el primer lugar recayó sobre Dominique Telemaque, con No creo que somos Iguales, el filme Hide and Seek, de Soonhwa Wiesner (segundo lugar), y Créalo, de Angellyali de la Rosa (tercer lugar). Mientras que las producciones Menarche, de Massiel Cordero; Solidario, de José Ariel Lahoz, y Bollitos Calientes, de Nathalia Jiménez, recibieron menciones especiales. Los realizadores recibieron una cámara de video para el primer lugar; una cámara Go Pro Hero 5, para el segundo lugar, y un Kit de luces led para el tercer lugar. Las menciones especiales se llevaron un Stady Cam para celulares, una silla de director y una claqueta.



Varios escenarios



El Festival Internacional de Cine Infantil Santo Domingo se llevó a cabo del 20 al 26 de julio, en Palacio de Cine de Sambil y Ágora Mall, en Santo Domingo; y en Terra Mall, en Santiago, organizado por la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD).



“El año que viene, volvemos con más películas llenas de magia y emociones. Seguiremos integrando especialistas que enseñen sobre cine a nuestros chicos y chicas. Realizaremos nuevamente nuestro concurso de cortos buscando crecer, y así aportar para que cada vez se produzcan más obras cinematográficas para el público infantil dominicano”, dijo la directora de la BIJRD, Dulce Elvira de los Santos, durante la clausura del festival que promovió, a través de una amplia cartelera de películas y talleres, valores universales, como el amor, paz, tolerancia, diálogo, justicia, libertad, solidaridad y la protección al medio ambiente.



La duodécima versión del FICI contó con la presencia del director cinematográfico, guionista y productor chileno Andrés Waissbluth (199 recetas para ser feliz (2008), y Un caballo llamado Elefante (2014), y el actor estadounidense de origen dominicano Jaden Michael, quien ha ganado popularidad por su actuación en la película Wonderstruck, del realizador Amazon Films..



Decisiones



El jurado, integrado por un grupo de niños entre los 10 y 14 años de edad, se encargó de valorar los filmes premiados con el “Margarita de Oro” en diversas categorías, luego de pasar por un proceso de entrenamiento intensivo de apreciación cinematográfica, impartido por el profesor Alfredo Casterá.



Además, la guionista Penelope Adames, el productor Francisco Montes y los cineastas Johanné Gómez y Katherine Bautista, evaluaron la originalidad y los mensajes de las proyecciones del Primer Concurso de Cortometraje del FICI.



En los siete días del festival, se proyectaron 18 películas, cortos y documentales, procedentes de España, Chile, Alemania, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, Argentina, Francia y Países Bajos.