Dan apertura al ciclo “Docs Barcelona” en la Cinemateca

La Dirección General de Cine (DGCine), a través de la Cinemateca Dominicana, y el Centro Cultural de España en Santo Domingo, dieron apertura al ciclo “Docs Barcelona”. La muestra itinerante, que se extenderá hasta el 9 de agosto en la Cinemateca, está conformada por documentales recogidos por el Docs Barcelona International Documentary Film Festival, y llevada a cabo por la Docs Barcelona Documentary School. El ciclo tiene como objetivo proyectar aquellos documentales de mayor repercusión, que fueron presentados durante anteriores ediciones del festival.



Esta selección está compuesta por diez documentales, los cuales son: Casas para todos (2012), Five days to dance (Cinco días para bailar) (2014), Demonstration (La Protesta) (2013), Locos por las partículas (2013), La casa de la morera (2013), My Stuff. Lo imprescindible para vivir (2013), Bicicletas Vs. Coches (2015), Los Castores (2014), Game Over (Juego Perdido) (2014) y The Special Need (El chico especial) (2014).