Gran júbilo entre militares; reciben 298 casas y apartamentos donados por Danilo Medina

Un júbilo colectivo se vivió hoy en el Ministerio de Defensa con la rifa de 298 casas y apartamentos a militares. Se trata de una promesa cumplida por el presidente Danilo Medina a los subalternos y alistados.



El primero en recibir su certificado fue Iván José de Jesús, al que no le salían las palabras. Visiblemente emocionado fue ovacionado por todos sus compañeros que también compartieron su alegría.



“Primera vez que recibo algo tan grande”

De Jesús llevaba mucho tiempo pagando alquiler junto a su esposa y 4 hijos en el sector El Almirante. En 19 años que lleva en el Ejército nunca pensó que viviría un momento así.



"No me salen las palabras, primera vez en la vida que recibo algo tan grande, una casa". Entregó los documentos para el concurso el último día y algo le decía que Dios lo iba a ayudar.



No tendrá que vivir en casa prestada

“¡Esa soy yo, esa soy yo!”, gritó la médico epidemiológica del Ejército, Genizaida Mesa Matos, al escuchar su nombre. Con su nueva casa ya no tendrá que vivir en la vivienda que le prestó su hermano.



“Le damos las gracias al Presidente porque está pensando también en nosotros los militares. Ya nos hizo un aumento y nos está habilitando de techo a los que no tenemos y esperamos que siga así”.

Se agradece en el alma”

José Luis Jiménez, de la Fuerza Aérea, también bailó en un pie. Dice que no sabe ni cómo llegó a la tarima. "De verdad que está haciendo lo que nunca se ha hecho", dijo al referirse a la labor del Presidente a favor de las Fuerzas Armadas.



“Es un cambio del cielo a la tierra, porque cuando usted no tiene una casa, que paga casa hoy y mañana la debe y a usted le dan la oportunidad como la tuve yo hoy, mire eso se agradece en el alma”.



“Recojan que nos mudamos hoy mismo”

El teniente de fragata Joselin Guevara Medina, no pudo contener el deseo de comunicarle a su familia la buena nueva. Al momento de recibir el certificado lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su esposa.



“Recojan los trastes que nos mudamos hoy mismo, me gané una casa”, fueron las palabras del militar.

El alquilado nunca termina de pagar