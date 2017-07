Tueska regresa a los escenarios con nuevo tema

28/07/2017 12:00 AM - El Caribe

La merenguera colombiana radicada en Santo Domingo, Tueska, vuelve a los escenarios, después de una corta pausa; ahora, con un nuevo sencillo, cargado de energía: “No te creas tan importante”. “Es un merengue moderno fusionado con elementos urbanos para conectar más con la juventud y, además, ser consumido por una audiencia adulta”, dijo la cantante. En esta oportunidad, dijo que quiso apostar al talento joven, ya que el sencillo cuenta con la producción y los arreglos de Hamlet Vargas, el nuevo director de la orquesta de la cantante.



La también presentadora de televisión se había tomado una corta pausa en su carrera de musical, con el propósito de reinventarse y ofrecerle a sus seguidores una nueva propuesta para variar la puesta en escena de su show.



La cantante reveló que tenía como meta no grabar una canción “por grabar”, si no hacerlo cuando ella y su equipo encontraran un tema que los llenara de satisfacción. “Es por esa razón que, finalmente, logramos identificar esta contagiosa y comercial canción titulada “No te creas tan importante”. Aquí estamos de nuevo, para trabajar con el corazón y poner todo nuestro esfuerzo; quiero cantar y encantar, y que mi música y proyecto ocupen los primeros lugares de preferencia nacional e internacional”, dijo Tueska, a través de un comunicado.



Agregó que “No te creas tan importante” es una canción interpretada por el artista mexicano El Bebeto, que ha sido grabada y adaptada en muchas versiones y todas han sido exitosas. “Yo estoy confiada en que mi versión no será la excepción de aceptación, ya que pudimos lograr una buena interpretación y un arreglo para el buen bailador del amado merengue”, puntualizó.