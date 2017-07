Vargas confirma la expulsión de Guido y otros

28/07/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, confirmó que Guido Gómez Mazara y un grupo de dirigentes políticos que anunciaron que recorrerán el país para rescatar el PRD fueron expulsados de esa organización política. Al ser cuestionado sobre el proceso que está llevando Gómez Mazara contra la dirigencia del PRD, Vargas restó importancia al tema.



“Esas personas fueron expulsadas del Partido Revolucionario Dominicano y no pertenecen a ningún organismo del partido, nosotros sí estamos trabajando por el fortalecimiento y el crecimiento del PRD”, dijo el presidente del partido.



El PRD publicó ayer en su cuenta de Twitter una circular donde la Comisión Nacional de Control del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) decidió la expulsión definitiva de Guido Gómez Mazara. Mediante el documento, el PRD informa a sus miembros que no deben participar en reuniones convocadas por Gómez Mazara ni compartir informaciones internas de la organización política.



Vargas sostuvo que el grupo que formó el movimiento “Por el Rescate del PRD” no pertenece a esa organización política ya que fue expulsado.



Gómez Mazara había expresado que desde la corriente “Por el Rescate del PRD” depositaría varias instancias ante el Tribunal Superior Electoral, a fin de que ordene al presidente de esa institución, Miguel Vargas Maldonado, transparentar el uso de los recursos que recibe esa entidad partidaria de la Junta Central Electoral.