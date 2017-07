CDC advierte de uso abusivo de antibióticos en RD

29/07/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

El uso abusivo de antibióticos para tratar enfermedades infecciosas ha hecho que ciertas bacterias hayan ido desarrollando resistencia al tratamiento, parece ser la causa que motivó a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos a aislar a tres pacientes luego de haber viajado a la República Dominicana. Según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 27 que emite la Dirección General de Epidemiología, los CDC han reportado al Ministerio de Salud en el transcurso de este año tres casos aislados de gastroenteritis en viajeros residentes en Estados Unidos entre 7 y 47 años que visitaron diferentes provincias del país durante 2016, y que han presentado resistencia al tratamiento con antimicrobianos o con antibióticos a la Salmonella enteriditis portadora del gen mcr-1.



Indican que el último caso corresponde con una niña de nueve años que presentó gastroenteritis causada por Salmonella C con resistencia simultánea a la ampicilina, ácido nalidixico, cefotaxina, cloranfenicol, ciprofloxacina, ceftazidime gentamicina, nitrofurantoina, tetraciclina y trimetoprimsulfametoxazol.



Según explicó a elCaribe, el infectólogo Clemente Terrero la resistencia antimicrobiana se debe al uso indiscriminado de los antibióticos, sin protocolos y normas por parte de algunos médicos y de los propios pacientes que acostumbran a automedicarse con fármacos como la ampicilina o la amoxicilina.



El también subdirector del Hospital Robert Reid Cabral, dijo que las bacterias son microorganismos unicelulares muy inteligentes con capacidad para desarrollar mecanismos y resistencia a los antimicrobianos, por lo que insistió en la necesidad de mantener buenas prácticas de uso de estas sustancias.



Terrero afirma que con esta alerta la CDC exhorta a los países, incluido la República Dominicana, a mejorar las prácticas de uso de los antibióticos.



Deploró que muchos médicos receten antibióticos de forma irracional para tratar enfermedades que no lo ameritan por lo que les instó a capacitarse de forma continuada para evitar estos errores, y al mismo tiempo, abogó porque se regule la venta de antimicrobianos a fin de que las personas no puedan acceder a ellos con facilidad.



En junio de 2016, la OPS, emitió una alerta motivada por la detección de microorganismos con mecanismos de resistencia a la colistina a través de plásmidos mcr-1 en varios países de las Américas. La colistina es un antibiótico de última línea utilizado en el tratamiento de infecciones multirresistentes.

Problema puede causar la muerte de pacientes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en 2016 que la resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial porque las infecciones por microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente y generar grandes costos, tanto para los pacientes como para la sociedad.