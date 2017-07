Félix Benítex Rexach – 6

Al empezar la serie de Félix Benítez Rexach, esta página sabía que se enfrentaba a un personaje muy especial; pero, la verdad, no se sospechó hasta qué punto. Las informaciones que se van encontrando son cada vez más sorprendentes. Parecen inauditas, inusitadas, extravagantes y todos los sinónimos que puedan encontrarse con referencia a las hazañas y comportamiento inusuales de este personaje.



Una de las hazañas más extraordinarias fue la reseña encontrada en el periódico Madrid, diario de la noche, del viernes, 16 de octubre de 1953, que se copia más abajo

Ese periódico fue encontrado en los archivos de OGM/El Caribe. Cabe preguntarse cómo llegó a este diario. Es de suponer que lo trajo la vanidad, es decir, Benítez. ¿Lo vio Trujillo? Se supone que sí, porque toda noticia llegada a este país se hacía de conocimiento de Trujillo. ¿Trujillo se enojó por este autobombo, como dicen los cibaeños?

Parece que no, porque revisando El Caribe, de octubre y noviembre de 1953, no se encontró ninguna noticia en contra de Benítez.



¿Era Benítez un “prócer”? Trujillo se molestó porque al licenciado Francisco José Peynado, en alguna ocasión, lo llamaron prócer. ¿No se molestó porque a Benítez lo designaran de esta forma?



¿No se molestó Trujillo por el alarde de riqueza de Benítez y de su esposa?



Realmente hay muchas preguntas que sería bueno poder contestar.



Lo que sí puede extraerse de la reseña en cuestión era el carácter de Benítez como exageradamente vanidoso, egocéntrico, seductor en apariencia, lo que los especialistas en conducta humana definen como trastorno histriónico de la personalidad. Benitez era un mercadólogo de sí mismo; al hablar de una plaza de toros en Ciudad Trujillo, refleja que era capaz de crear necesidades donde no las hay, que era capaz de despertar una exagerada seducción, por supuesto, interesada. Todavía hay la pregunta de cómo pudo seducir a Trujillo, que poseía sus mismas características.



Pero, dejemos a los lectores que se formen sus propias ideas, y copiemos la reseña a continuación:

La columna se titulaba:

“Aquí, Tanger”

“Toreros y millonarios”

“Se “juerguean” a bordo del Moineau IV”

“El prócer dominicano Félix Benítez va a construir una plaza de toros en Ciudad Trujillo “TANGER. (Crónica de nuestro enviado especial, remitida por avión). La Prensa casablanquesa ha tenido ocasión de hacer un comentario más sobre “toreadores” con el triunfo de Domingo Ortega en las Arenas de Casablanca. El maestro demostró a un abigarrado público internacional que el “Brillante de Borox” todavía refulge en esta época de escaseces taurinas. Ortega acaparó la curiosidad del pequeño París, compartiendo el título de “hombre del día” con el multimillonario Benitez Rexach, un dominicano que ignora el dinero que tiene, y cuyo matrimonio con una joven francesa fue todo un romance de amor.



De regreso a la República de Santo Domingo, hizo escala en Casablanca, el yate de gran tonelaje “Moineu IV”, propiedad del potentado dominicano Félix Benítez, que en compañía de su legítima esposa, “Mome Moineau”, y de un numeroso grupo de invitados, ha realizado un crucero alrededor del mundo, con una etapa prolongada en las playas del sur de Francia. Periódicos de muchos países se han ocupado de la filantropía, y también de las excentricidades del riquísimo hombre de negocios hispanoamericano, Félix Benítez; bien merece un par de columnas. En su país, es toda una potencia, lo mismo que en Puerto Rico y en otras naciones de Centro América. Un hombre que se arruinó dos veces, que posee hoy una fortuna incalculable, que según declaraciones de su esposa se debe a ella exclusivamente. Dueño de quince hoteles repartidos entre Santo Domingo y San Juan, de Puerto Rico; de astilleros, de una flota mercante, de plantaciones en su tierra natal, y fincas en Francia; sus negocios se extienden por los cinco continentes. Pero su popularidad la debe, más que a su dinero, a su mujer.

Continúa la semana próxima