Incendio afectó un almacén en Villa Juana

29/07/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

Un incendio destruyó anoche el almacén de provisiones Casa Evelyn, ubicado próximo al centro comercial Sambil, en el sector de Villa Juana, Distrito Nacional. Unas 15 unidades del cuerpo de bomberos, de distintas estaciones de la capital, fueron utilizadas para sofocar el incendio desde distintos puntos del local comercial. El coronel de los bomberos José Frómeta Herasme dijo que fue necesario confinar el incendio para que no avance a otros lugares. Dijo que afortunadamente no se reportaron heridos.



“En el almacén hay un tanque de combustible que preocupaba, pero ya no representa peligro porque lo hemos asegurado”, dijo Frómeta Herasme.



La gran humareda se extendió por varias cuadras y llamó la atención de decenas de curiosos que se apersonaron al lugar del incendio.



Sobre las causas que originaron el incendio, Frómeta Herasme dijo que luego que sea extinguido, una unidad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional hará las investigaciones de lugar. El incendio se inició minutos después de las 8:00 de la noche, provocando alarma en los residentes de la zona, así como el cierre de los locales de expendio de bebidas alcohólicas que funcionan en las cercanías.