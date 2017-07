Juan Pablo Domínguez.

(Décima cibaeña)

Juan Pablo ej ei poitero

Dei gran clu dei Cibao

Que a mucho ha derrotao

Bajo soi o aguacero

¿ Su guante serán de acero ?

Poique ataja to la bola

Manque la patén con bota

Ei no deja pasai una

No hay duda que e foituna

y frente a la pueita, roca.

Ei fuboi dominicano

Ai pueblo le ta gutando

Mucho equipo tan jugando

Y el efueiso no e vano

Venga uté de la mano

Con niños y con vecino

Ete e un juego fino

Como demuestra Juan Pablo

En medio de lo do palo

Ei saita como felino.