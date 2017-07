Las esperanzas del boxeo profesional dominicano

Claudio Marrero tiene el alto mérito de ser, en la actualidad, el único boxeador dominicano dueño de una corona mundial tras conquistarla el pasado 30 de abril al despachar en un asalto al peleador peruano Carlos Zambrano. Conquistó el título pluma avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Marrero, de guardia zurda, aprovechó la oportunidad para casarse con la gloria y engrosar a la lista de peleadores quisqueyanos que han ganado coronas mundiales.

Su victoria la obtuvo en una cartelera internacional montada en uno de los majestuosos hoteles que funcionan en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.



Semanas después de conquistar el campeonato de las 126 libras visitó la patria…e hizo una declaración a elCaribe.



Sin ambages, de manera firme, proclamó que “voy a ser un campeón mundial duradero”...se dijo que Marrero espera una llamada en la que se le informará que hará la primera defensa de su título.



Pero, ¿cuáles otros púgiles criollos esperan turno para emular a Marrero y al menos sumar otra faja del mundo a sus registros personales?



Hace unos dos meses otro púgil criollo, Félix Díaz Guzmán, hizo el intento de anexarse el campeonato mundial welter junior (140 libras) al aceptar contender con el estelar peleador estadounidense Terence Crawford.



Pero fue una misión imposible...la mayoría de los expertos no le daba ninguna posibilidad a Díaz Guzmán de dar la sorpresa y disponer de Crawford quien se alzó con la victoria de manera cómoda. Ganó por nocaut técnico en el décimo round.



Un año antes del fracaso del ganador de la medalla de oro en las Olimpíadas de Beejing, China, Javier “El Abejón” Fortuna no pudo revalidar su cinturón ligero junior de la AMB.

El 24 de junio de 2016, en China, fue sorprendido (¿?) por el boricua Jean Sosa. Sosa, en el undécimo asalto, le asestó un nocaut técnico a El Abejón Fortuna y se coronó monarca amebeísta de las 130 libras.



Los analistas recuerdan la mejor época del boxeo profesional dominicano. Refieren que el pugilismo local llegó a tener, al mismo tiempo, cuatro títulos mundiales en su poder.



Los titulares de ese entonces eran Argenis Méndez, Félix Valera, El Abejón Fortuna y Juan Carlos Payano...pero en un “abrir y cerrar de ojos” los cuatro vieron esfumarse sus cinturones.



Otro que perdió su corona, en apenas la primera defensa, fue Jonathan Guzmán quien había ganado el cetro supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer al japonés Shingo Wake.



¿La segunda corona mundial?



¿Quién será el próximo campeón mundial dominicano? ¿En cuáles puños descansan las esperanzas?



Tras el triunfo de Claudio Marrero, que ocasionó su campeonato pluma, hay una “corta fila” formada por sus paisanos para la ganancia de al menos una segunda faja.



El Abejón Fortuna y Juan Carlos Payano ya están en esa fila. Sus apoderados hacen las gestiones de lugar al respecto.



César Mercedes, apoderado de El Abejón Fortuna, cree que “no durará mucho tiempo” para que su pupilo vuelva a ser titular del mundo. Sin embargo, no hay detalles concretos para que la prensa dé crédito a lo expresado por Mercedes.



Mercedes reveló a elCaribe que El Abejón Fortuna (seguro) volverá a ser campeón del mundo e indicó que para final de agosto o principios de septiembre el peleador de La Romana volverá al cuadrilátero en un combate a celebrarse en Santo Domingo.



Esa nueva pelea, según Mercedes, será “especie de la antesala” de un combate en el que tendrá otra oportunidad de pelear por la corona mundial welter junior (130 libras).



En tanto que Payano, quien después de perder su corona gallo no ha dado visos de que espera volver a titularse, se mantiene realizando entrenamientos en un gimnasio de la ciudad de Miami, donde reside.



La fanaticada del país aspira –según informes de reporteros- a que República Dominicana vuelva a encontrarse con la ganancia de varios cinturones mundiales ¡al mismo tiempo!

Payano, quien reside en Miami, se mantiene entrenando con miras a ser llamado, pronto, para volver a realizar una pelea en la que disputará otra vez el cetro del peso gallo (118 libras).



Asimismo, Johnatan Guzmán, tras perder en la primera defensa de su corona mundial supergallo, ahora -según supo este periodista- ha comenzado a tomar más en serio su trabajo.



E incluso intensifica su labor en el gimnasio con el objetivo de ir, tal vez a final de este año o principios del 2018, a una nueva reyerta por el cetro de las 122 libras.



Otro chance para Félix Díaz Guzmán



Félix Díaz Guzmán, quien todavía tiene la fama de haber ganado la medalla de oro en las Olimpiadas del 2008, montadas en la ciudad de Beejin, China, no está frustrado.



Respira optimismo, porque cree que le llegará una segunda oportunidad de ir en busca de una faja del mundo.



Tras no poder ver hecho realidad su sueño de convertirse en monarca mundial del peso welter junior, cuando enfrentó el sensacional púgil estadounidense Terence Crawford, se siente con “mucho ánimo”.



Con registro profesional de 19-2 con ocho victorias por nocaut, Díaz Guzmán, regresó al gimnasio y se dijo que tal vez, después de realizar una “pelea preparatoria”, vuelva a contender por un cinturón mundial.



Cuando fue derrotado por Crawford, al ser entrevistado por comentaristas de la televisión de Estados Unidos, proclamó que “no me siento mal...perdía de un gran campeón del mundo”.