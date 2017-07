“Me catalogo como autodidacta en el área de la pintura”

Su incursión en las artes plásticas surgió por situaciones inesperadas de la vida. Y es que a principio de 2016, en medio de una situación personal, Consuelo Majluta Villanueva comenzó a experimentar en la pintura una forma de descargar o disipar sus emociones. A partir de esa experiencia comenzó a pintar y a colgar las fotos de sus obras en las páginas de internet, las cuales serían más tarde descubiertas por Freddy Ginebra, quien se acercó a ella para motivarla a que expusiera sus trabajos en Casa de Teatro. De esta manera, el pasado mes de marzo presentó su primera exposición titulada “Un antes y un después”, compuesta por 36 obras, que consistían en la representación de una transición en su vida personal, y que la ayudó a descubrir lo que podía lograr a través de la pintura y el arte. “A partir de ahí descubrí mis habilidades para esta disciplina, mejorando cada vez más mi técnica y teniendo como objetivo ser reconocida como artista plástica”, expresó la hija del fenecido expresidente Jacobo Majluta, quien trabaja en la actualidad para presentar en Santiago, a finales de año, su próxima exposición.

¿Quién es Consuelo Majluta Villanueva y cómo incursiona en el mundo de las artes plásticas?

Nací en la ciudad de Montreal, Canadá, pero soy de nacionalidad dominicana. Realicé mis estudios primarios y secundarios en el Colegio Babeque, y luego hice Publicidad y Mercadeo en la Universidad Iberoamericana (Unibe). Mi vida como artista es relativamente corta, es decir, yo no incurrí en la pintura hasta hace sólo dos años. Me considero una principiante con muchos deseos de avanzar. La pintura es un medio de desahogo y los colores te van diciendo cómo está tu ánimo ese día. Todo en la vida pasa por un por qué. Tus mejores experiencias en la vida a veces pasan por una situación que viviste. Si inicias a pintar con colores muy oscuros, quiere decir que ese día no es color de rosa. En mi caso, cuando yo cojo un cambas yo no sé lo que voy hacer, yo empiezo con cualquier color, ya que un color trae el otro y una figura trae la otra, y sucesivamente. Yo no uso pincel, sino espátula. Me gusta pintar de pie. Todo lo que sé en el área del arte ha sido a través del interés que surgió desde hace aproximadamente dos años atrás para ser reconocida como artista plástica.



¿Cuál es su concepto del arte?

El arte es toda forma de expresión de la cual pueda valerse una persona para impresionar a otros de manera positiva o negativa. A veces inicio un cuadro y lo dejo porque creo que no sirve, y luego de uno o dos días lo retomo de nuevo; entonces viene en mí la felicidad por la obra que he logrado. Pintar es muy de temperamento, de cómo te sientes, si estás muy alegre o triste, es como tú te sientas en esos momentos.



¿Qué opinas de las diversas expresiones del arte contemporáneo?

El arte contemporáneo es maravilloso, pues le da apertura a todo aquel que se sienta motivado y con la capacidad para hacerlo.



¿Cuáles técnicas y paletas de colores utilizas para tus trabajos?

Mi técnica es acrílico y utilizo solo la espátula. No tengo una paleta de colores definida, ya que a la hora de iniciar una obra de arte no tengo nada predestinado. Los colores van fluyendo… uno lleva al otro, se apoderan de mí muchos sentimientos en el proceso creativo de una obra, es dejarse llevar y que todo fluya..



¿Consideras que el arte puede ser un medio de sustento?

Sí. Creo que sí se puede vivir del arte, lo difícil es mantenerse vigente.



¿En toda obra artística deben permanecer las reglas de equilibrio y composición?

En mi caso particular diría que no, pues yo me considero una artista autodidacta, ya que no he tenido ninguna formación artística, entonces me sería difícil decir que mis pinturas poseen una composición determinada. Para mí lo importante es lo que surja mientras trabajo.



¿Cuál consideras mejor, el arte antiguo o el moderno?

No existe un arte mejor que otro. El arte va evolucionado. El arte antiguo fue bueno porque eso era lo mejor en esa época, y el arte moderno ha sobrepasado muchos límites, vendrán aún cosas mejores. El arte antiguo era el cuadro de la mujer vestida, sentada, el jarrón, las frutas, pero ahora es lo que tu interpretación, tu imaginación te quiera decir; entonces, por eso es tan diversa, porque no hay una sola interpretación. El día de mi exposición un embajador dio una interpretación de un cuadro que todos nos quedamos sorprendidos, porque uno veía en esa obra una cosa y él vio otra cosa, no hay que tener escuela para interpretar.



¿Qué representó tu exposición “Un antes y un después”?

Fue un total de 36 imágenes sombrías, como también llenas de color y de mis experiencias plasmadas sobre lienzos. Sin duda, son obras en las que se plasmaron emociones que con palabras jamás hubiesen sido expresadas fielmente o acorde a lo que el alma quería comunicar en el momento de su creación. Esta exposición es la representación de una transición en mi vida personal en la que descubrí lo que podía lograr a través de la pintura y el arte.

