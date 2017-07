Militares pensionados exigen aumento salarial

29/07/2017 12:00 AM - Wander Santana

Fuertes disturbios se escenificaron ayer frente a la Hermandad de Pensionados, en la capital, donde policías y militares retirados protestaron porque no fueron incluidos en el aumento de sueldo que realizó el Ministerio de Defensa y la Policía. Los pensionados, quienes en su mayoría pasan de 50 años, expresaron que estaban realizando una manifestación pacífica y que los agentes de la Policía llegaron y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y a maltratarlos, violando sus derechos constitucionales.



Frente a la avenida Quinto Centenario, donde se realizó la protesta, habían varias patrullas de la Policía vigilando la zona. También habían policías ubicados en las periferias, porque manejaban la información de que los manifestantes bloquearían el tránsito.



El señor Marcos Holguín Ozama, de 60 años, un pensionado del Ejército, era de los que estaba en la manifestación. Dijo que gana RD$13,200 de pensión y que esto no le alcanzaba más que para comprar medicamentos caros. “Estoy haciendo una reclamación justa. Exigimos aumento porque tan pronto aumentaron a los miembros activos, también debieron aumentarnos a nosotros”, justificó.



En la multitud también estaba Rafael Nolasco, un pensionado de la Fuerza Aérea de 65 años. “Gano una pensión de 5,000 pesos y me descuentan más de 1,000 pesos, eso es una miseria”, dijo.



Anunciaron que realizarán otra protesta el próximo viernes.



Desde el pasado 25 de julio más de 52,000 miembros activos de las Fuerzas Armadas comenzaron a cobrar el aumento de salario anunciado por el presidente Danilo Medina.