Padres bendecidos por la fama y por los hijos

Disfrutar de una vida plena, en compañía de sus hijos, darle todo lo mejor, enfrentarse al mundo, y hasta convertirse en un “súper héroe”, son los puntos en común de muchas de las figuras del entretenimiento dominicano que gozan de la bendición de celebrar el Día de los Padres.



Figuras como los salseros Rafael Enrique Berroa –Chiquito- y Alex Matos; el comunicador Luis Manuel Aguiló, y los cantantes dominicanos, radicados en los Estados Unidos, Romeo Santos y Papi Sánchez, abrieron sus corazones para mostrar que, de sus poros, brota el amor para sus hijos.



Rafael Enrique Berroa (Chiquito), líder de la orquesta salsera Chiquito Team Band, tiene dos niños, Luis Enrique y Rafely. Cuenta que la llegada del primero a su vida, hace 11 años, fue una bendición. En ese momento, el salsero recordó que era un joven de 21 años, estudiante de Sistemas y desempleado.



“A la llegada de mi primer hijo se me abrieron todas las puertas del mundo, fue una bendición lo que Dios me envió, porque, desde ese momento, yo comencé a trabajar con todas las agrupaciones famosas del país. En ese momento, empecé a trabajar con Julián ‘Oro Duro’”, recordó con alegría.



Sin embargo, para un artista no todo es color de rosa, porque debe pasar mucho tiempo fuera de casa y, por consíguete, estar alejado de sus hijos. Para “Chiquito”, esa ha sido la situación más difícil que ha tenido que enfrentar y contra la cual seguirá luchando.

También, está seguro que la mejor herencia que le puede dejar son los buenos consejos, y por eso les exhorta a que estudien, que sigan hacia delante, que sean buenas personas y que se formen en valores. “En esta familia, hemos venido construyendo una hermandad de principios”, y se debe emular el ejemplo de su padre Rafael Berroa.



Buena relación con los hijos



Para “El salsero de ahora”, Alex Matos, padre de un hijo de 13 años, la palabra ‘papá’ encierra varias vertientes; entre ellas, responsabilidad, respeto, apego, formación y educación. Lamenta que la sociedad adolezca de una paternidad irresponsable en su mayoría, y cree que es posible que los problemas sociales tienen mucho que ver con esa situación.



“Vemos a muchas madres haciendo el papel de padre y madre a la vez, pero yo prefiero hablar de esos padres que sí somos responsables, que estamos pendientes de nuestros hijos, y que queremos lo mejor para ellos, para que en el mañana den lo mejor de sí para la sociedad”, expresó el intérprete de “Tú”.



De su hijo Alex David, aseguró que le ha cambiado la vida de una manera maravillosa, y que se ha convertido en una de sus fuentes de inspiración para realizar su labor. “Todos los planes que ejecuto giran a su alrededor. Yo trato de ser un ejemplo para él, de hacer cosas que le sirvan, para que mañana sea un hombre de bien; aunque no vivo junto a él, estoy pendiente de sus estudios, de su vida, de todo”, aseguró el artista. Tomando como parámetro sus propias vivencias, el salsero dice a su hijo creer en Dios, a no hacerle daño a nadie y que sea feliz.



El cantautor Papi Sánchez ve en la palabra ‘padre’ el sinónimo de “amigo”; por lo que, en la medida de lo posible, trata de ser el mejor amigo de Jamal, de 22 años, y Shajin, de seis. Un ejemplo de ello, es que él y su hijo menor usan la frase “amigos por siempre” como clave o contraseña. “Nunca he sido un padre estricto, ni nada de eso, y como quiera gozo del respeto de ellos. Ninguno de los dos me ha dado dolores de cabeza”, sostuvo Robert De León Sánchez, nombre de pila del cantante, que se convirtió en padre a los 19 años. Dijo que ser papá a temprana edad lo ayudó a ser más responsable en sus actos y borrar muchos hábitos negativos que arrastraba desde su infancia. Atribuyó el éxito que ha tenido porque se convirtió en padre prematuro.



De su lado, el reconocido comunicador Luis Manuel Aguiló confesó que ser padre es el sello que más ha disfrutado en su vida y es el que lo motiva cada mañana a segur hacia delante. “Es mi oportunidad de preparar un relevo generacional en mis dos hijas conforme a los mejores valores y cimentado en el amor”, agregó.



El comunicador que dormía profundamente hasta que se hizo padre a los 21 años, sostuvo que “mi sueño era un sueño profundo y se convirtió en un sueño divino”.



Los valores, entrega y compromiso de Perla y Pamela, de 26 y 23 años, respectivamente, han hecho de Aguiló un padre bendecido. “Lo que me ha hecho sentir regocijado por mis hijas es que ambas se graduaron en la universidad, llevando el índice más alto de sus carreras”, contó.



Cree que, como padre, el mejor consejo que podría darle a cualquier hijo es que en la educación, preparación y formación se encuentran los conocimientos para poder tener una vida plena y feliz, y mejorar la generación que le corresponde haciendo aportes. l

Un “héroe favorito”

A propósito de celebrarse mañana el Día de los Padres, Romeo Santos habló como pocas veces lo ha hecho, sobre su relación con su papá y su hijo, Alex Damián. Con su primogénito, de 16 años, dice que procura no ser un papá “muy tradicional”, de esos que no inspiran confianza y emanan temor o rigidez. “Como padre trato de tener una relación con mi hijo. Yo soy el amigo, el ‘pana’ de mi hijo, así es que nos tratamos. Hay mucho respeto, compartimos, jugamos baloncesto”, dijo en una entrevista con Dafne Guzmán para su programa “La Entrevista”, que transmitirá este domingo por Teleantillas. Mientras que a su padre lo describió como su “héroe favorito”.